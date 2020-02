Sandra Barneda y Nagore Robles retoman su relación después de una mediática ruptura

Aunque ambas intentaron ser discretas –por el respeto y cariño mutuo que siempre han declarado profesarse–, era difícil que su ruptura pasase desapercibida siendo tan mediático su noviazgo. Así, el pasado septiembre, la noticia de que Sandra Barneda y Nagore Robles se habían separado se adueñaba de los espacios rosas, confirmándose los rumores que acompañaban a su relación desde febrero de 2019. Una noticia triste para los seguidores de su noviazgo que, sin embargo, parece haber tomado un nuevo y esperanzador rumbo tan solo unos meses después.

Según informaciones en exclusiva de la revista QMD!, la presentadora del debate de La isla de las tentaciones y la sustituta de Toñi Moreno en Mujeres, hombres y viceversa parecen haber dado una nueva oportunidad a su amor. Después de algunos meses separadas, han sido vistas –y fotografiadas– por las calles de Madrid en actitud cariñosa, lo que parece indicar que han decidido retomar su relación e intentar, de nuevo, compartir sus vidas.

Motivos desconocidos

Cabe destacar que, aunque ambas se dedican a la televisión y forman parte de programas donde los asuntos del corazón suelen ser el motor temático principal, ni Barneda ni Robles han hablado de los motivos que las llevaron a tomar caminos separados. Sin embargo, si han tenido tiempo para dedicarse bonitas palabras durante este tiempo alejadas, dejando ver el cariño que se tienen aun estando separadas.

La primera en hacerlo fue Sandra Barneda, quien, durante su participación en el programa Planeta Calleja, decidió hablar de lo que sentía por Nagore. La periodista explicó que se enamoró de su expareja, Nagore Robles, en el debate de Gran Hermano VIP, lo que fue "muy fuerte". "Me he controlado mucho y es como si te descorchan y no me importa nada ya, sentirme por fin relajada y no ofendiendo a nadie. Nagore fue el detonante", aclaró ante la atenta mirada de Jesús Calleja.

Por su parte, Nagore aclaró durante la presentación en Madrid de la película Adú lo que sentía por la periodista. "Es una mujer que quiero admiro, y nos vamos a seguir apoyando en todo. Ha creído más en mí de lo que lo he hecho yo. Estamos orgullosas la una de la otra", confesó, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación que, al parecer, ya es una realidad.