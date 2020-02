Cantó dona el seu suport a la proposta d'Arrimadas: "Els constitucionalistes hem d'estar units"

En la seua visita a les festes locals de la localitat de Torrent, Cantó ha subratllat que des de Cs "s'ha fet una petició generosa per a aquelles autonomies amb cites electorals enguany i on el constitucionalisme pot estar en perill".

A més, ha instat el PSOE a "unir-se a la via constitucionalista i poder arribar a consensos centrats". "Em consta que milers de votants socialistes estan molt preocupats per un partit que va ser rellevant en la Transició i que ara està perdent el nord", ha afegit.

Preguntat per possibles pactes electorals a la Comunitat Valenciana, el portaveu parlamentari ha assenyalat que "encara queden tres anys i mig per davant en els quals, per desgràcia, els valencians han de patir un tripartit devastador per als grans reptes com la creació de riquesa i ocupació".