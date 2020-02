Consejo.- Ana Dolores Berrocal, nueva delegada de Educación, Deporte, Igualdad y Políticas Sociales

Según ha informado la Junta de Andalucía, Berrocal, nacida en Sanlúcar de Guadiana (Huelva) en 1961, es licenciada en Ciencias Matemáticas, especialidad Investigación Operativa, por la Universidad de Granada. Además, ha realizado los cursos de doctorado y obtenida la suficiencia Investigadora en Informática por la Universidad de Málaga.

Ana Dolores Berrocal sustituye así en el cargo a Antonio Jesús Castillo, que presentó su dimisión por "motivos personales" el pasado 17 de enero.

La dimisión de Castillo se produjo después de que este pasado jueves 16 de enero se celebrara en Granada una huelga educativa y una manifestación por la reordenación y supresión de los centros educativos rurales (CPR) y los colegios con calificación de 'Semi-D', es decir, aquellos que ofrecen también los cursos del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Berrocal es funcionaria de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación de la Junta de Andalucía desde 2012, catedrática de Enseñanza Secundaria en 2003 y del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Informática desde 1986.

Ha sido coordinadora del equipo de la zona 1 y miembro del Equipo de Coordinación del Servicio de Inspección de la Provincia de Granada (Desde el curso 2014/15 al 2018/19). En la actualidad desarrollaba su labor en la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte.

Su vida laboral ha estado además muy vinculada a la Formación Profesional. Así, ha sido responsable del área de FP y Educación Permanente en Granada, coordinadora provincial de la FP Dual durante los dos primeros cursos de su implantación en la provincia de Granada y presidenta de las comisiones técnicas de Reclamación de Calificaciones de los módulos de los Ciclos Formativos de FP, entre otros.

En un comunicado enviado por la Junta, Castillo expresó el pasado 17 de enero al consejero su deseo de emprender otros proyectos, así como su gratitud "por la confianza" depositada.

"Formar parte de este proyecto ha sido, sin duda alguna, una valiosa oportunidad de crecimiento profesional y personal", aseveró el ex delegado.

Por su parte, el delegado de la Junta en Granada, Pablo García, defendió el viernes 24 de enero el trabajo y la gestión de Antonio Jesús Castillo.

En declaraciones, García aseguró que el trabajo de Antonio Jesús Castillo "ha sido impecable", que trabajó "con honradez y honestidad" y recordó que su marcha se produjo "porque él ha querido y porque él pensaba que era lo mejor".

"Es verdad que en muchas ocasiones se han podido trasladar mensajes que no eran los más oportunos y se ha instalado el mensaje de que íbamos a cerrar colegios. Eso no es verdad. No se van a cerrar", remarcó García.