El PPCV engega la "maquinària judicial" per a portar el Govern central als tribunals per l'impagament de l'IVA

Així ho ha anunciat la seua presidenta i portaveu a Les Corts, Isabel Bonig, que ha subratllat que "no cap una altra possibilitat" que acudir a la justícia davant el "silenci còmplice" del president, Ximo Puig, davant l'impagament d'eixos 281 milions. Davant eixa "inactivitat i desistiment", el PPCV exercitarà les accions legals perquè "no hi ha diàleg, negociació, ni voluntat política per a retornar els diners".

Els 'populars' actuaran a través d'una triple via. D'una banda enviaran el requeriment al Consell de Ministres, tal com estableix la llei de la jurisdicció contenciós-administrativa, perquè "cesse la seua inactivitat material en el compliment de les seues obligacions legals", en aquest cas la transferència a les comunitats del 50% de la recaptació de l'IVA de desembre del 2017, que segueix "en la caixa comuna de l'Estat".

Es commina, així, al fet que en un termini de tres mesos s'efectue el pagament o es done una solució. Si no hi ha contestació o es denega la petició, s'interposarà el recurs davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem.

De forma paral·lela, el PPCV elevarà una queixa al Defensor del Poble davant l'"incompliment clar dels drets dels ciutadans", la qual cosa està provocant "greus perjuís per als servicis públics", i d'altra banda estan estudiant denunciar aquesta qüestió davant la Fiscalia del TS perquè es pronuncie.

"Puig ho tindria més fàcil, té l'Advocacia de la Generalitat, el PP un exigu gabinet jurídic", ha dit Bonig, que creu que el cap del Consell "prefereix ser socialista abans que president de la Generalitat".

Isabel Bonig ha explicat que després que divendres anunciara en la Interparlamentària del PPCV la seua intenció d'arribar als tribunals hi haguera un pronunciament del Consell en la línia en la qual ho han fet altres comunitats com Castella-la Manxa, Astúries o Aragó, presidides pel PSOE. De fet, s'ha referit a Emiliano García-Page: "Això un president, això que tenim ací no ho qualificaré".

"Cal veure Puig com ha canviat, de la reivindicació permanent hem passat al silencie còmplice", ha incidit la dirigent del PP, qui ha assegurat que ells sempre tenen voluntat de diàleg però "pareix que has d'estar condemnat i en la presó perquè el Govern parle amb tu".

A més, ha afirmat que la proposició no de llei de tramitació immediata que el PPCV volia portar al ple de les Corts d'aquesta mateixa setmana per a reclamar el pagament de l'IVA no podrà finalment entrar en l'ordre del dia perquè necessita la firma de tots els grups i només l'han rubricada Cs i Vox, i el PSPV ja els ha comunicat que no ho farà. Així, quedarà pendent d'entrar en un pròxim ple amb una tramitació ordinària.