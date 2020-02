Alba Carrillo publica en Instagram su primera imagen junto a Santi Burgoa

Ya no es que esté más que confirmada la relación con besos y carantoñas a plena luz del día, sino que el amor entre Alba Carrillo y Santi Burgoa avanza a pasos de gigante. O al menos así se entiende después de que hayan empezado a subir imágenes parejiles a Instagram.

Es cierto que, por ahora, intentan mantener un perfil bajo dentro de los parámetros de la prensa del corazón, habida cuenta, sobre todo en el caso de la modelo, de las exparejas que ha tenido y de la exposición mediática a la que ha visto sometida todas sus relaciones.

Alba Carrillo sabe que Santi Burgoa es, como dicen los ingleses, 'one of a kind' (único en su especie) y quiere trabajar la relación y pulirla poco a poco, puesto que así se lo demostró el colaborador de televisión, que estuvo muy pendiente de ella, apoyándola y esperando su regreso mientras ella estuvo concursando en GH VIP, donde quedó finalista.

La relación, en estos primeros compases, no puede ser mejor y ahora la colaboradora de Mediaset ha querido ir un paso más allá y mostrar a sus seguidores que lo suyo va muy en serio: ha subido una imagen junto al presentador.

Además, lo hacía aprovechando que Burgoa celebraba su cumpleaños, así que para la tertuliana de 33 años era el momento perfecto, el ahora o nunca del comienzo de la relación. Y además ha querido añadirle un poco de espiritualidad y astronomía con unas hermosas y místicas palabras.

"Se termina el 02-02-2020. Dicen que es un día especial, capicúa y que no habrá otro igual hasta dentro de 101 años…", escribía la modelo, dando a entender la eternidad a la que puede aspirar su amor por Santi, con el que sale muy sonriente en la instantánea.

Sin embargo, a diferencia de su (ya se puede decir) novia, el periodista y presentador de televisión prefiere no mojarse del todo en redes sociales y dejar el amor para la vida real, por lo que no solo no ha compartido nada de ellos dos, sino que tampoco le ha contestado en la publicación a Carrillo.

Es la primera fecha de relativa importancia que viven juntos y, aunque él no ha querido siquiera publicar nada de su propio cumpleaños, sí que han tenido una de esas citas inolvidables que vertebran una pasión que, buscan, dure bastantes años.