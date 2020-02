Los mejores y peores vestidos de la noche de los premios BAFTA

Sigue la temporada de premios de cine y esta vez le ha tocado el turno a los BAFTA. La gala que se celebró anoche en el Royal Albert Hall de Londres no dejó indiferente a nadie: entre el incendiario discurso de Joaquin Phoenix (que se llevó una estatuilla por su actuación en Joker), el gran número de premios que se llevó 1917 y la emoción que se vivió al ver como Klaus, la película de animación española, triunfó, casi se ha olvidado cómo fueron los nominados y los invitados a esta fiesta del cine.

Este año, en cuanto a vestuario, ha sido especial. Los BAFTA han querido hacer de su alfombra roja la más sostenible del año y por ello pidieron a sus invitados que considerasen la posibilidad de reutilizar trajes antiguos o que usasen opciones respetuosas con el medioambiente. No sabemos si siguieron este protocolo, pero sí que hay una persona que apoyó esta idea: la duquesa de Cambrige.

Mejores vestidos de la noche

Zoë Kravitz, en la alfombra roja de los Bafta. GTRES

Zoë Kravitz es una de las que más deslumbró (literalmente) en la alfombra roja. Con un vestido dorado de Yves Saint Laurent, su marca de cabecera, dejó a todo el mundo cautivado por su elegancia.

La actriz Gillian Anderson demostró lo que es la elegancia en los premios BAFTA. GTRES

Gillian Anderson fue otras de las más elegantes de la noche. La actriz de Expediente X y Sex Education apareció en la alfombra roja con un vestido de Chanel palabra de honor negro de terciopelo y de corte midi. Lo combinó con unos zapatos de Jimmy Choo granates, el mismo color del clutch que eligió. La cereza del pastel fueron las joyas de Tiffany.

Renée Zellweger en la entrega de premios BAFTA. GTRES

La triunfadora de la noche también triunfó en la alfombra roja. Renée Zellweger acudió a la gala con un vestido rosa dePrada. El escote bardot favorecía mucho a la actriz.

Daisy Ridley en la alfombra roja de los BAFTA. GTRES

La actriz Daisy Ridley siempre va impecable a todas las galas de premios, y esta no iba a ser menos. Ridley ha optado por un traje de gasa plisado en verde botella con un cuerpo encorsetado y una extensa manga en forma de capa que le daba un aire imperial. ¿Será un guiño a su personaje Rey Palpatine/Skywalker?

Charlize Theron deslumbra en los BAFTA. GTRES

Otra vez que se sale Charlize Theron. La musa de Dior llevó un vestido de la marca en color orquídea que le sentaba increíble. El vestido plisado y de escote palabra de honor alargaba su figura con un cinturón negro en la cintura que hizo caer la mandíbula al suelo a más de uno. Eso sí, esta vez con las raíces hechas.

Laura Dern rompió la tendencia y apostó por el rojo en la fiesta del cine británico. GTRES

Todo lo que hace Laura Dern encanta, y con su elección de vestuario no iba a ser menos. La actriz escogió un vestido de Valentino de un rosa tan potente que casi parecía rojo. El corte imperio de la parte superior quedaba un poco extraño, pero el cuello y la falda de terciopelo lo arreglaron todo.

Margot Robbie en la alfombra roja de los premios BAFTA. GTRES

El vestido de Margot Robbie encanta u horripila, no hay termino medio. En este caso no podemos decidirnos, pero la actriz sabe lucirlo maravillosamente. El vestido negro con la parte superior tipo peplum le quedaba increíble, sobre todo si se suma la apertura que llevaba en la espalda, pero el escote nadadora con ¿una toquilla? por encima no acaba de convencer. El vestido es de la colección de alta costura de Chanel de la colección inspirada en la infancia de la diseñadora.

Rooney Mara preciosa en los BAFTA. GTRES

Se ponga lo que se ponga Rooney Mara, todo le queda bien. La actriz de María Magdalena y novia de Joaquin Phoenix acudió a a gala con un vestido de transparencias de Givenchy con las mangas abullonadas, una de las tendencias de esta temporada.

Quienes no acertaron

La 'influencer' Nurce Erben en la alfombra roja de los BAFTA GTRES

Parece ser que la moda de querer vestirse como Elsa no acaba. La influencer Nurce Erben apareció anoche en la alfombra roja con este vestido con la parte superior de pedrería y una falda de tul de volantes interminable en color azul pastel. El vestido era más apropiado para una fiesta de quinceañera que para una entrega de premios, para ser honestos. La diadema XXL/tiara le deslucía mucho, ya sabemos que los ingleses son fans de la realeza, pero hay que saber llevarlo con estilo.

Lily-Rose Depp de Chanel en los BAFTA 2020. GTRES

La hija de Johnny Depp y Vanesa Paradis, Lily-Rose Depp, acudió a la gala e premios con este vestido de Chanel. El modelo lleno de transparencias con un body de encaje no convence.

Ella Balinska en el photocall de los BAFTA. GTRES

Otra que no convenció fue Ella Balinska. La cantante se decantó por un vestido un tanto rococó que saturaba un poco la vista. El cuello del siglo XV, el corte asimétrico, la cola y los volantes era demasiado. Menos es más.

Scarlett Johansson con un vestido de plumas en la alfombra roja de los BAFTA. GTRES

No nos engañemos, el vestido le quedaba espectacular, pero este Versace no pega nada para Scarlett Johansson. El vestido era más para un look "noche de fiesta" que para una entrega de premios tan sobria como son los BAFTA.

Florence Pugh con un vestido abullonado en los BAFTA GTRES

La actriz de Mujercitas apareció con este vestido difícil de clasificar. Florence Pugh llegó a la gala con un traje bastante camp rosa fucsia con muchos volantes, volúmenes y lazos. El mini vestido negro que llevaba debajo creaba bastante contraste con todo lo demás. El conjunto está firmado por Dries Van Noten.

Wallis Day en el photocall de los BAFTA GTRES

Wallis Day se decantó por un vestido rojo asimétrico con mucho volumen en un tejido brillante coronado con un gran lazo en la espalda. El hecho de que estuviera arrugado por diferentes zonas desluce mucho un vestido que tampoco era muy allá.

La cantante Pixie Lott en los BAFTA 2020. GTRES

Pixie Lott acudió con un vestido blanco de tirantes satinado. El traje, que estaba cargado de volantes, parecía más propio de la feria de Sevilla que de una alfombra roja.

La cómica Rebel Wilson en la alfombra roja de los BAFTA. GTRES

Rebel Wilson acudió con un vestido firmado por Prabal Gurung. El modelo metalizado en rojo y negro no favorecía nada a la actriz, haciendo que su gran maquillaje y peinado pasen a un segundo plano.

Vick Hope en los premios BAFTA 2020. GTRES

No convence el vestido rojo que llevó Vick Hope. La presentadora de televisión apareció con un modelo de escote asimétrico con un gran lazo en un hombro y otro en la cintura que añadía más volumen a su abdomen. La cola del vestido con unas pocas plumas daba la impresión de que había perdido el resto por el camino.

Kate Middleton con el príncipe William acudiendo a los premios BAFTA 2020. GTRES

Kate Middleton siguió el protocolo y fue con un vestido que ya había usado en una cena de estado en Malasia el 2012. El modelo de Alexander McQueen de inspiración oriental no sorprendió en la alfombra roja.