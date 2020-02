The Black Crowes anuncian concierto en el WiZink Center el 12 de noviembre

LAST TOUR INTERNATIONAL

La gira de reunión de The Black Crowes, con los hermanos Chris y Rich Robinson al frente, pasará el próximo 12 de noviembre por el WiZink Center de Madrid. Será el único concierto del grupo en España, según remarca el comunicado remitido por Live Nation a Europa Press.

Las entradas para este concierto costarán 50 euros más gastos y saldrán a la venta este viernes 7 de febrero a las 10:00 horas en www.livenation.es,Ticketmaster.es (+red ticketmaster) y Wizinkcenter.es. Los usuarios registrados en www.livenation.es tendrán acceso a una preventa desde 24 horas antes.

Más de un lustro después de su separación, la banda regresa este año a los escenarios con una gira mundial en la que interpretarán en su totalidad su álbum de debut de 1990, 'Shake your money maker', junto a los más grandes clásicos de su repertorio.

Su historia comparte los denominadores comunes de cualquier formación de éxito: malos acuerdos discográficos, separación, sold outs épicos, bodas y divorcios... Todo ello mientras publicaban ocho discos de estudio, cuatro discos en directo y vendiendo más de 35 millones de copias por el mundo entero.

El principal factor que siempre causó la disolución del grupo fue la rivalidad entre los dos hermanos. De hecho, en 2015 la banda aseguró dejarlo para siempre con Chris y Rich convencidos de que no volverían a hablarse más.

Sin embargo, en este año 2020 se celebran los treinta años de 'Shake Your Money Maker' y eso ha propiciado el regreso de una de las bandas de rock más importantes de la historia. "Estoy emocionado y agradecido de volver a tocar junto a mi hermano para celebrar la música que creamos. ¡Larga vida al Rock n' Roll y a The Black Crowes!", apunta el vocalista Chris Robinson, mientras el guitarrista Rich Robinson, añade: "Me siento feliz de volver a tener a mi hermano en mi vida. Volver a tocar el primer disco que compusimos cuando éramos jóvenes es un regalo".