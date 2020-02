Així, aquest dilluns el cel estarà poc nuvolós o clar, amb intervals de núvols alts al matí. A més, hi haurà boires i bancs de boires matinals en l'interior de València.

Per la seua banda, les temperatures mínimes es mantindran amb pocs canvis mentre que màximes pujaran excepte en zones del litoral, on no variaran.

El vent bufarà aquesta jornada variable fluix mentre que demà dimarts registrarà ratxes de 80 km/h en l'interior nord de Castelló i els 70 en el litoral nord.