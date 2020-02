Francisco J. Gan Pampols: “Els espanyols creiem que la seguretat és un do del cel”

Acaba de passar a la reserva, com porta la nova situació? Al principi dóna una mica de vertigen. Els temps estan taxats. Quan es compleix el termini, sense cap drama, fa u el seu equipatge, una vegada més, que han sigut moltes, i se’n va a la seua casa.

Quina diferència veu respecte a les Forces Armades que va trobar en 1975? La més evident és la plena professionalització. En 1975 teníem un exèrcit de reclutes. Hi havia un servei militar obligatori, de duració i formació limitada, la qual cosa no obsta perquè la gent donara el millor de si mateixa.

Queda camí per recórrer en coneixement social? La societat espanyola té una dicotomia quan pensa en les FF AA. Quan ho fa en general, les valora molt bé. No obstant això, quan se li pregunta per aspectes concrets, o els desconeix o té una espècie de rebuig que no és capaç de justificar. Existeix un desconeixement absolut. Hi ha molts tòpics encara i, per descomptat, moltíssim camí per recórrer. Els espanyols creiem que la seguretat és un do del cel i no és així, evidentment.

Quines són les principals amenaces que afronta Espanya? Estem en l'extrem del continent europeu, a 14 quilòmetres d'Àfrica, amb façanes atlàntica i mediterrània. En primer lloc, el terrorisme salafista jihadista, que s'ha anat estenent i amenaça amb continuar actuant. Una altra és el control dels tràfics il·lícits i una altra la regulació de la immigració irregular, que no es pot produir només amb mesures de caràcter policial, necessita una protecció de poder, no sols militar sinó econòmic, per a estabilitzar als països origen. També hem de mantindre les nostres línies de comunicació obertes perquè som dependents de derivats d'hidrocarburs, necessitem llibertat de moviments en l'àmbit terrestre, marítim i aeri, i assegurar l'espai i el ciberespai.

Quin paper juga la seguretat d'internet per als Estats? Són espais de caràcter global, que gaudeix tothom, però en els quals no hi ha ni acords de caràcter internacional que fixen unes normes ni mecanismes de verificació en les xarxes, i es presten, en alguns casos, a molt males pràctiques, en ocasions delictives.

Poden influir països en eleccions per aqueixos forats? Per descomptat que sí. Això no és especular: existeix un problema essencial a l'hora de determinar quin és l'origen. Tornant a l'antiga Roma cal preguntar-se quid prodest, qui guanya. S'ha influït en processos electorals, no sols països, també particulars i signatures.

Quina missió exerceix l'OTAN en el context mundial? Té el molt honorable rècord de ser l'organització de seguretat i defensa que més èxit ha tingut i més ha contribuït a mantindre la pau mundial en els últims 70 anys. A través de ‘no guerres’ o de conflictes de molt baixa intensitat ha aconseguit estabilitzar, generar un clima de seguretat, dissuadir en molts aspectes i enfortir a Estats incipients. L'OTAN, ara mateix, és una garantia de llibertat i seguretat.

Veu possibilitats d'un conflicte real entre els EUA i l'Iran? Ja n'hi ha. Que el president dels EUA no ha volgut escalar-lo després d'haver fet el primer pas amb l'anihilació del general Soleimani és evident. En la nova definició dels conflictes està en la zona grisa, on és difícil dir qui fa què i quina és la finalitat.

Ha estat en els anomenats ‘tres pols’. Com definiria aquelles experiències? Les vivències són molt diferents. El primer al qual vaig accedir va ser l'Everest, que és una muntanya, és la més alta, té unes dificultats objectives depenent de la ruta. Vaig anar dues vegades: en 1989 i 1992.

En què es diferencien? En les expedicions a l'Àrtic i a l'Antàrtida no hi ha possibilitat de descans. El que un està carregant és el que necessita per a viure: combustible i aliment. Si ho allargues i no tens, mors. A l'Antàrtida el fred és extrem i molt sec, és un continent gelat. El Pol Nord és el més perillós perquè es camina sobre un oceà gelat, però no tot el que un volguera.

Quin balanç fa dels seus anys al comandament a València? No pot ser més positiu. He tingut l'honor i la satisfacció de manar a gent extraordinàriament motivada, molt ben preparada, l'elit de l'Exèrcit de Terra. Amb la guinda multinacional de la Caserna de l'OTAN a Bétera. A més, el marc de València és incomparable, per la seua qualitat de vida. La sanitat pública és extraordinària. Molts valencians no saben el que tenen.

S'ha criticat l'ús militar de l'antic convent de Santo Domingo. Ha de conservar-ho? No és un problema d'ús militar, el té des de la desamortització. Al llarg del temps, el manteniment ha sigut impecable, allotja una caserna general en temps de pau i es compatibilitza amb Palaus Transparents de la Generalitat. Està obert a visites i a associacions sense ànim de lucre. No està ni segregat ni vetat a la societat valenciana, molt al contrari, és un espai compartit.

Una brillant carrera militar

Nascut a Figueres (Girona) en 1958, F. José Gan porta lligat a les Forces Armades des de 1975. Testimoni de la seua transformació i integració en estructures supranacionals, és, a més de viatger i lector, un apassionat de la geoestrategia i de la divulgació geopolítica.