Jordi Évole explica su polémica frase de que "un hostión le vendría bien" a Santiago Abascal

Tras unos días de intensa polémica, Jordi Évole salió este domingo al paso de las críticas por su comentario sobre Santiago Abascal, líder de Vox, en El hormiguero.

Durante un momento de su entrevista con Motos, salió el tema de si Santiago Abascal había llegado a su entrevista "a caballo". "Lástima, porque un hostión le vendría bien. Pero sin ningún tipo de daño, solo por el susto", dijo.

Unas palabras que tuvieron mucha repercusión y no vinieron exentas de polémica. El propio político le contestó: "¿Cuántos titulares ocuparían estas declaraciones si las hubiese hecho un miembro de VOX? No es raro que quien legitima a etarras quiera violencia o daño contra alguien. Nosotros estamos hechos de otra pasta y además, de pequeños, nos enseñaron a no abusar de los tirillas".

Este domingo, el presentador, que estrenó Lo de Évole, acudió a Liarla Pardo y allí aclaró su frase.

"Si pones solo ese fragmento, alguien que lo vea sin conocer el contexto podría decir este Évole está chiflado. Dicho esto, también te digo, me lo podría haber ahorrado. No tengo por qué decir eso, pero me salió decir eso", se explicó. "Como estábamos hablando de si había ido a caballo a El Hormiguero, podría haber dicho que igual se podría haber caído y haber visto la luz para hacer discursos menos xenófobos, menos homófobos. Hubiese sido más fino, pero se me ha ocurrido aquí y ahora", concluyó Évole.