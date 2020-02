L'Ajuntament acumula 570 jubilacions en cinc anys, l'11% de la seua plantilla

L'Ajuntament de València s'enfronta a un dels majors reptes per a la prestació dels serveis que té encomanats: l'envelliment de la seua plantilla i, com a conseqüència, l'acumulació de jubilacions. Si a això se li suma la falta de convocatòria d'ofertes d'ocupació pública, sobretot durant la primera meitat de la dècada passada, amb la limitació afegida de la taxa de reposició imposada pel Govern central per a reduir despesa, la situació llança un quadre complicat que només des de 2017 ha començat a millorar amb l'entrada de nou personal.

De fet, segons les dades de l'àrea de Personal als quals ha tingut accés 20minutos, en els últims cinc anys s'han jubilat 570 empleats públics de la capital valenciana (el recompte inclou als funcionaris del Consistori, com ara administratius tècnics o policies locals, i no als empleats d'empreses públiques o fundacions), la qual cosa suposa l'11% de l'actual plantilla, situada enguany en 5.010 persones.

Per anys, la xifra era estable en 2015 (84 jubilacions), 2016 (73) i 2017 (87), però es va incrementar en 2018, amb 118 retirs per edat, i es va disparar en 2019, amb 208 jubilacions. Fonts municipals apunten que les previstes per a 2020 són 90, una xifra que el Govern local "es compromet a cobrir".

El total de la plantilla va començar a caure en 2009, amb la crisi econòmica, a un ritme aproximat del 2% anual fins a 2016, quan va tocar sòl amb el mínim històric de 4.707 efectius, un 12% menys que en 2008. Aqueix any era de 5.349 persones.

Com pretén resoldre aquest minvament el Govern local? Bàsicament, amb la convocatòria d'ofertes d'ocupació pública (OPE), un procés que va agafar impuls en 2016 i que ha anat acumulant places, encara que amb el llast de les jubilacions no cobertes durant anys.

Des de llavors s'han llançat 1.038 places, distribuïdes de la següent forma: 124 en 2016, 184 en 2017, 360 en 2018 i 370 en 2019. No obstant això, d'aqueix total, a penes s'han incorporat fins a aquest moment 217, és a dir, el 20,9%, per la qual cosa encara existeix un ampli marge de creixement de l'actual plantilla.

Un exemple el constitueixen els 30 policies locals de 2016, que s'acaben d'incorporar, però no així els 40 que van aprovar l'oposició en 2017 i que actualment estan rebent el curs de formació obligatori de l'Institut Valencià de Seguretat Pública (Ivaspe).

La Policia Local és, precisament, l'àrea més castigada tant per l'envelliment de la plantilla com per la falta de renovació dels seus efectius. Tant és així que el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, va anunciar el mes de novembre passat la reducció de huit a set de les unitats de districte davant la jubilació voluntària als 60 anys de 340 agents en 2019 i 2020. Aquesta reestructuració del desplegament policial és conseqüència directa, tal com va admetre el propi edil, del "minvament important de la plantilla" després d'una dècada sense convocar-se oposicions al cos.

Fonts municipals abunden en la idea de l'envelliment de la plantilla, sobretot en la Policia Local. En aquest cos es van jubilar nou agents en 2015, 11 en 2016, 17 en 2017, 15 en 2018 i 116 en 2019. No obstant això, entre les noves places tretes a oposició, moltes són de nova creació pel que, encara que la plantilla total augmente, no es cobreixen exactament els mateixos serveis. Per exemple, entre 2015 i 2019, el servei de Cooperació al Desenvolupament, que no existia, s'ha dotat amb 30 places; Salut i Riscos Laborals, amb 26; Igualtat i Polítiques Inclusives, amb 21, Habitatge amb 19 i Persones Majors amb 14.

Els més reforçats han sigut Benestar Social i Integració, que creix en 58 efectius, fins als 337, i Educació, que passa de 294 a 347 persones. Per categories, els reforços es dirigeixen sobretot cap a auxiliars administratius (el seu número augmenta en 120), tècnic d'administració general (+88), tècnic mitjà de Treball Social (+73), educador infantil (+32), tècnic de gestió (24), administratiu (+21) i arquitectes tècnics (+15).

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, afirma que les polítiques del Govern local dels últims quatre anys "han servit per a frenar en sec la reducció de treballadors i treballadores municipals i iniciar un procés de modernització i optimització que es va consolidant per a garantir el millor servei públic possible a la ciutadania", explica.

Segons relata, quan van accedir a la responsabilitat de Govern, van trobar "una plantilla molt minvada i envellida després d'anys sense que es convocaren pràcticament ofertes públiques d'ocupació ni es crearen bosses". En aquest sentit, la responsable de personal apunta que, malgrat les dificultats per a convocar noves places "pel sotmetiment a la taxa de reposició draconiana" imposada pel Govern central, "hem utilitzat totes les eines que la llei ens ha permés per a reforçar la plantilla que ha de donar servei als veïns i veïnes de València".

"Hem convocat places en aquelles àrees amb majors urgències, com amb Policia Local i Bombers, i en aquelles que desenvolupen les polítiques prioritàries per al Govern de Joan Ribó, com són les que se centren en el benestar de les persones: serveis socials, educació, cooperació, etc. A més, hem impulsat places de nova creació fruit de noves necessitats i serveis com en el cas dels i les professionals de la integració i l'educació social", apunta.