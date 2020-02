Maestro Joao, traicionado en 'El tiempo del descuento': su exnovio le deja en directo y Adara le ataca sin saberlo

Maestro Joao no vivió este domingo su mejor noche en El tiempo del descuento. El vidente recibió noticias del exterior de parte de su exnovio, Alberto, que le dejó tras vivir un affairecon una chica.

El concursante recibió un inesperado mensaje desde la casa de Guadalix de la Sierra en el que presenció, a través de unas imágenes, cómo su expareja decidía cortar su relación: "Me duele mucho, Jorge. Me duele mucho. Me duele mucho", le dijo entre lágrimas a Jorge Javier Vázquez.

El aspirante admitió ante el presentador que, a pesar de todo, no se sentía utilizado: "No me siento utilizado. Si me sintiese así sería más doloroso todavía. Voy a pensar que el tiempo que ha estado conmigo, me ha querido. Yo quería ser feliz, quizá me engañé, pero quería ser feliz", confesó.

"Él ha decidido que se haya terminado, y ya está. No puedo decir nada más. Me duele mucho. Sigo creyendo en el amor, y ojalá me enamorase mañana mismo, aunque fuese algo fugaz", concluyó el madrileño, que, de momento, desconoce que su mejor amiga en Gran Hemano VIP, Adara, no le apoya.

Joao se entera en Guadalix de que Alberto, su chico, le ha dejado



🔄 si se te parte el alma al verle así #TdelDescuentoGala4pic.twitter.com/8fyaFwXETB — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) February 3, 2020

Adara critica sus "bromas sexuales" a Gianmarco

La exconcursante criticó en el plató la actitud de Maestro Joao con Gianmarco: "Antes decía que lo hacía para tapar lo que había entre nosotros, pero ahora no tiene excusa. Amor no tiene, pero atracción hacia Gianmarco sí. Yo no puedo exigir nada a Gianmarco, pero a Joao sí porque es mi amigo", opinó sobre el supuesto tonteo del vidente con el italiano.

"Esto puede quebrar mi relación de amistad con él porque no me está respetando como amiga. A mí nunca se me ocurriría besar así a alguien que le gusta o que siente algo por él", dijo la ganadora de GH VIP, quien apuntó que al adivino "le pone sexualmente Gianmarco".

"Está pasando por encima de mí acariciándole, besándole... y de todo. A mí no se me ocurriría nunca hacer esa bromas sexuales que le hace todo el tiempo", sentenció Adara en una noche que tuvo como expulsados a Estela Grande y El Cejas.