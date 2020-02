Eli, nueva expulsada de 'OT 2020': "Esto ha sido el punto de partida para todo lo que me queda"

Eli fue este domingo la nueva expulsada de OT 2020 en la tercera gala del programa. La exconcursante se encontraba nominada junto a Rafa, quien logró imponerse a su compañera a través de los votos de los espectadores.

La canaria se subió al escenario para interpretar Mama do (Uh, Oh, Uh, Oh), de Pixie Lott, la canción que escogió para pelear por su continuidad en la academia y que defendió recibiendo la enhorabuena del profesorado y del jurado: "Has sacado a la gran Eli que llevas dentro", valoró el juez Javier Llanos.

La joven, de 19 años, vivió una noche llena de emociones tras pasar una semana complicada a nivel anímico y de salud, ya que un fuerte resfriado le impidió presentarse a los pases de micros y le obligó a ausentarse de algunas clases.

🎵 @SoyEliOT2020 defiende la canción "MAMA DO (UH OH, UH OH)" de @PixieLott para convencernos de que debe ser salvada ❤️ ¿Te ha gustado el tema? Lo encontrarás en el disco de la gala, ya disponible en las plataformas digitales 👉 https://t.co/LWtxlQKdz7#OTGala3pic.twitter.com/SZdkr84OJZ — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 2, 2020

La concursante se despide del concurso

"He disfrutado al 100% la experiencia. Me llevo una familia, me llevo de cada uno algo diferente. Me siento la misma persona que entró aquí pero con el apoyo de gente", se sinceró Eli ante Roberto Leal.

La exconcursante destacó durante su despedida que su paso por Operación Triunfo le ha aportado "más confianza" y que supone el principio de una carrera con la que ha soñado desde que era una niña: "Esto ha sido el punto de partida para todo lo que me queda", expresó.

Por otro lado, la canaria subrayó que su participación en el concurso ha brindado diversidad en OT:"No había perfiles como el mío los otros años", explicó en la gala, donde admitió que también se ha descubierto su faceta "sensible".

Eli habla sobre su actitud con Noemí Galera

Eli se reunió con Noemí Galera en el chat que tiene lugar cada semana tras la gala. La directora de la academia le hizo una entrevista en la que ambas hablaron sobre su polémico paso por el programa de La 1.

La canaria admitió que tenía ganas de marcharse del talent y que era consciente de que iba a ser la expulsada este domingo. Además, afirmó que su actitud influyó en su trayectoria en Operación Triunfo, aunque cuando quiso cambiarla ya era demasiado tarde.

De esta manera, Eli se convierte en la segunda expulsada del espacio de TVE tras la eliminación de Ariadna la pasada semana. Por otro lado, Hugo ha sido elegido como el favorito mientras Maialen y Nick son los nuevos nominados.