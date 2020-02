Tu horóscopo diario: lunes 3 de febrero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 3 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tendrás la tentación de hacerlo porque verás algo que consideras una injusticia, pero no te metas en conflictos o discusiones que no sean de tu exclusiva incumbencia porque puedes tener un disgusto. Es mejor que elabores una estrategia con calma.

Tauro

Muchos nativos del signo estarán muy ocupados por un trabajo intenso derivado de las circunstancias sociales o políticas. Es bueno que vean cómo sacar el mejor partido, pero sin estresarse. Toca aprender a gestionar el tiempo y el rendimiento.

Géminis

Ese pequeño esfuerzo que haces renunciando a hacer algo que te gusta puramente lúdico y quedándote delante del ordenador, te será recompensado muy pronto. Te espera una recompensa importante. Tus pasos avanzan por buen camino.

Cáncer

Hay alguien cerca de ti que es un impostor o impostora. No es quien aparenta ser porque su exterior y sus maneras muy hábiles de relacionarse no son verdaderas ni sinceras. Busca su propio beneficio. Hay que estar muy atento a sus movimientos.

Leo

En el trabajo, alguien queda al descubierto y se ve que solo su ambición le mueve a hacer las cosas. Eso suscitará comentarios, pero debes alejarte de ellos porque realmente ya no es algo que te importe mucho. Has tomado una decisión muy acertada.

Virgo

Tu imaginación estará hoy a pleno rendimiento, pero con tu talante más ordenado, lo que va a ser muy beneficioso para un proyecto que quieres arrancar ahora que comienza el año. Buscas apoyos y poco a poco los vas a encontrar. Ojo con los préstamos.

Libra

Encuentras un momento perfecto hoy para hablar con una persona que está pasando un momento laboral malo o incluso ha perdido un trabajo. Escucharás sus problemas y eso será una ayuda muy grande para él o ella. Harás todo lo que puedas.

Escorpio

Una más que posible discusión en el trabajo, que no tendrá mucha importancia, te puede poner de muy mal humor. No debes ceder ante la ira ni ante las provocaciones de alguien negativo que está empeñado en hacer saltar. No lo consientas.

Sagitario

Aléjate de una persona tóxica que ya ha intentado depender de ti en muchos sentidos. Es muy importante que recuperes tu libertad y para ello busca toda la ayuda posible que te sea necesaria. No te avergüences de tener que hacerlo, porque lo necesitas.

Capricornio

Si tienes miedo al futuro no vas a lograr cambiar tu presente, que es el que debes de vivir con mayor intensidad. Deja que la vida te vaya llevando por algún camino que ahora te parece extraño. Dentro de poco entenderás el porqué de lo que te ha sucedido.

Acuario

Cuidarte y quererte un poco más de lo que ahora te quieres es algo que debes hacer cuanto antes. Muchas veces dejas de lado tu salud por cuidar o atender a los demás y eso te está perjudicando bastante. Si tu no estás bien, los demás también salen perjudicados.

Piscis

Quizá por timidez o porque la realidad te agobia, no quieres estar en medio de un acto con mucha gente o participar de un trabajo en común para los próximos días que tiene que ver con lo festivo. Eso es un error y debes darte cuenta de lo que te está perdiendo.