María Teresa Campos se derrumba al recordar su dura ruptura con Edmundo Arrocet

La periodista María Teresa Campos se ha emocionado este sábado en el plató de Sábado Deluxe al recordar cómo fue su dura ruptura con Edmundo Arrocet. En una entrevista con Jorge Javier Vázquez, la presentadora ha reconocido lo mal que lo ha pasado desde entonces. "Me despertaba por las mañanas y empezaba a llorar", ha dicho.

La matriarca de las Campos ha contado de manera cronológica cómo se desencadenaron los acontecimientos a partir del 29 de noviembre, cuando Bigote Arrocet estaba de cumpleaños. "Apagó la velita de la tarta y en ese momento me dijo: 'Mañana me voy a Málaga. A mí se me había olvidado que me lo había dicho, y entonces se levantó y me dijo: '¡pero si te lo he dicho!", ha rememorado.

María Teresa Campos ha reconocido que se puso "tan nerviosa" que no recordaba la conversación que siguió a esa mala contestación. Al día siguiente, Bigote le dijo: "Teresita, me voy", y esa fue la última vez que lo vio. "Yo estaba en un sofá que hay en mi cuarto. Cuando me lo dijo yo le respondí: 'Vale, adiós'. Como lo más normal, para mí no pasaba nada", ha aclarado.

Dos días más tarde, cuando Bigote Arrocet tenía pensado regresar a Madrid de su viaje a Málaga, la presentadora recibió el whatsapp que apuntaba al fin de la relación entre ambos, y que María Teresa Campos reprodujo vagamente de memoria: "Teresita, te dije que me iría y me iré. No quiero recordar tu cara haciendo (...), quiero quedarme en eso y no discutir (...) y vernos después...".

"La impresión que yo tuve de ese whatsapp fue de que quedábamos como amigos", ha admitido ante Jorge Javier. La sorpresa ante ese mensaje hizo que decidiese ir a recogerlo a la estación del AVE en Madrid porque quería que se lo dijese a la cara. Sin embargo, Bigote Arrocet no apareció y regresó en coche de la estación a su casa, un trayecto durante el cual se encontraba "desesperada".

En ese momento, María Teresa Campos se derrumbó emocionalmente: "Yo estaba muy mal, me despertaba por la mañana y lloraba, lloraba por cualquier cosa. Tú no dejas de querer a una persona de un día para otro. Yo no entendía cómo me había pasado esto de la noche a la mañana", se ha sincerado.

Asimismo, la presentadora ha relatado por qué decidió dar un comunicado confirmando la ruptura. "Yo estaba en un Corte Inglés y me empezaron a llegar llamadas, y yo me puse muy nerviosa y me puse a llorar. Y entonces en ese momento es cuando yo pensé en dar un comunicado", ha aclarado.

"¿En qué ha fallado la pareja?", le ha preguntado Jorge Javier, a lo que María Teresa Campos le respondió que no tenía "ni idea".

Respecto a si cree que Edmundo ha podido estar con otras mujeres durante su relación, la periodista ha respondido con un tajante "no". "Jamás en la vida he pensado en eso", ha añadido.

Ahora, tras la vuelta del humorista a España, la periodista sí le ha reprochado que diga que la culpa la ha tenido ella por haberse precipitado con el comunicado, "porque él no quería terminar". "Habíamos tenido una serie de desencuentros, pero ¿qué iba a pensar yo que él me iba a dejar a mí?", se ha preguntado.