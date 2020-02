El Ayuntamiento de Mequinenza anuncia el inicio de las obras del Museo del Disfraz

Godia ha dado a conocer el comienzo de estos trabajos durante la entrega del Bastón de Mando a las comisiones de San Blas y Santa Águeda, que recibieron Coral Beltrán y Margarita Oliver, respectivamente. Estos festejos arrancarán de forma oficial el próximo 7 de febrero.

La alcaldesa ha incidido en la importancia de la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Aragón de las celebraciones de San Blas y Santa Águeda, conocidas por sus concursos de disfraces que son una herramienta para que estos festejos "vayan a más", una cuestión para la que ha pedido la colaboración ciudadana.

La edil ha subrayado el trabajo en la elaboración artesanal de los disfraces con el sello 'made in Mequinenza' porque son "un plus, un orgullo, una tradición que se tiene que mantener". "Es una obligación moral para que nuestras fiestas tengan su sello personal y no el de China", ha apostillado.

Además de animar a los grupos participantes en los concursos de disfraces a que las piezas sean hechas en Mequinenza, Godia ha invitado a todas las personas que participan en las fiestas a seguir trabajando para convertirlas en "referente turístico en Aragón". "Tenemos que demostrar al mundo lo que somos y lo que podemos hacer", ha sostenido.

A las comisiones portadoras del Bastón de Mando, ha pedido que administren bien su poder y lo hagan con responsabilidad "para que disfrutemos todos de las fiestas y que todo sea un éxito".

Por su parte, antes de la entrega oficial del Bastón de Mando, el concejal de fiestas, Luis Esteve, ha repasado las actividades organizadas y ha destacado los concursos de disfraces, que cuentan con premios en metálico, así como los bailes con las actuaciones de King África y la Orquesta Tarantela en la sala Vora Riu. Asimismo, este año, se recupera la tradición de premiar al mejor disfraz.

Por último, Coral Beltrán y Margarita Oliver han llamado a la participación en las actividades programadas tanto a visitantes como a vecinos de la localidad.