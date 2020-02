'Love me not', de Lluís Miñarro, este domingo en el ciclo de cine en V.O. del Bretón

'Love me not' presenta la historia de Herodes y a su hija Salomé, famosa por haber conseguido que le sirvieran en bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Sin embargo, la acción no se desarrolla en la época del Imperio Romano, sino en la guerra de Irak. Mezcla de cine político y estética pop, esta película bascula entre la tragedia bíblica 'Salomé', de Oscar Wilde y la cuestión musulmana.

El mito de Salomé en una obra sugerente y desafiante. La historia relata como un ejército internacional asigna a un regimiento entero la tarea de custodiar a un misterioso hombre, recluido en una prisión de máxima seguridad en medio del desierto por sus predicciones subversivas.

Cuando la soldado Salomé, hija del Comandante Antipas, es asignada a vigilar al prisionero, se obsesiona con él hasta desencadenar inesperadas consecuencias para los dos.

Esta película, no recomendada para menores de 16 años, es una apuesta desafiante que compone un relato simbólico antibelicista, una mezcla en la que se habla de fundamentalismo religioso, antimilitarismo y ambigüedad de género desde una perspectiva abstracta, apostando por el lenguaje visual y surrealista.

Tras esta tercera cinta, en el ciclo de V.O. tendrán cabida otras proyecciones como la gallega 'Lo que arde', dirigida por Oliver Laxe o la película coreana 'Parásitos', del director Bong Joon-Ho. También habrá espacio para el cine japonés, con dos obras del director Kenji Mizoguchi como 'La calle de la vergüenza' y 'La emperatriz Yang Hwei Fei', así como la película francesa 'Enemigos íntimos', de David Oelhoffen.

Este ciclo de cine en versión original se incluye dentro de la programación diseñada por el Teatro Bretón para el primer semestre del año, junto con otros ciclos de teatro, danza, ópera o flamenco, entre otros. Ingredientes que completan una variada oferta cultural del teatro logroñés para los primeros meses del año.