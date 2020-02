CCOO sostiene que la subida del SMI no es el único problema de agricultores y ganaderos y pide apoyo para el sector

20M EP

El sindicato CCOO, que ha admitido que a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha y de España no les faltan razones para la preocupación y la movilización, ha defendido no obstante que la subida del Salario Mínimo Interprofesional no es su problema y ha pedido verdaderas políticas de apoyo a un sector estratégico para la región.