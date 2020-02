Ayuntamiento valora la "buena acogida" del nuevo modelo de venta de entradas para la Final del COAC

Asimismo, Lola Cazalilla ha extendido su gratitud a los trabajadores municipales, especialmente a quienes integran las delegaciones de Fiestas, Policía Local, Seguridad y "a cada funcionario que ha arrimado el hombro y ha puesto su granito de arena, pese a ser sábado, para que todo haya salido perfectamente".

En este sentido, ha reconocido al Patronato, "que en todo momento ha demostrado su interés por conseguir lo mejor para la fiesta" y ha recordado que esta decisión se aprobó durante la noche del viernes. "El motivo de poner a la venta las entradas con tanta premura era evitar especulaciones, rumorología y colas en los diferentes espacios municipales", ha añadido.

Cazalilla ha explicado que este nuevo método para la venta de entradas para la Final sólo responde a un motivo, "que esta noche tan especial y tan importante para la ciudad sea un poco más para los gaditanos a quienes se les había convertido en casi un imposible poder acceder al Falla".

En este sentido, la concejala de Fiesta ha asegurado que "creemos que una fiesta popular no puede dejar fuera precisamente a quienes la hacen". "No pueden privarse de ella los ciudadanos que la construyen y la sienten como parte de su identidad y, por ello, hemos apostado por esta fórmula", ha indicado. "Por volver a la taquilla con métodos que eviten la reventa y por elegir un día no laborable en el que pueda ir a taquilla la gente", ha precisado.

Por último, ha destacado que esta medida en ningún caso "es excluyente y que la gente de otras localidades siempre son y serán bien recibidos en nuestra ciudad". De hecho, ha insistido en que la prueba de que este método no deja a nadie afuera es que "entre los primeros aficionados que han conseguido entradas se encontraba gente de Huesca, Jaén, Córdoba y Sevilla".