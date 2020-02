Tu horóscopo diario: domingo 2 de febrero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 2 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Afectivamente andarás hoy con alguna duda, pero no debes esperar que nadie la resuelva, ya que solo tu puedes hacerlo. No debes preocuparte demasiado si sientes ese bajón o echas en falta a alguien. Pronto remontarás y te sentirás mucho mejor.

Tauro

Focalizarte en lo que te interesa es lo que hoy vas a poder hacer ya que tendrás tiempo libre para analizar bien todo mentalmente. Hay una persona que contribuye a tu bienestar mucho, déjale entrar en tu vida sin poner barreras.

Géminis

Hoy andarás un poco bajo de energía, aunque no debes renunciar a hacer deporte o cualquier clase de ejercicio que rompa tu tendencia al sedentarismo. Por poco que hagas, estarás haciéndote un favor. También será un descanso mental, algo que te traerá bienestar.

Cáncer

Intentas llegar a alguien que desde luego te atrae y que acaba de entrar en tu vida. Pero es muy posible que no estéis ambos buscando lo mismo y eso puede ser bastante perturbador. Aclara cuanto antes esta situación y no a través de las redes sociales, sino en persona.

Leo

Lo cierto es que no debes caer en provocación de ningún tipo y si ves o lees algo por las redes sociales que no te gusta, no pierdas el tiempo en contestar a comentarios u opiniones que realmente no tienen nada que ver contigo ni influyen en tu vida.

Virgo

Si hace poco has pasado un examen o una prueba, no debes estar en vilo por los resultados, ya que van a ser bastante buenos, e incluso te servirán para que tu autoestima suba. Cuanto más tranquilidad tengas, más capacidad de llegar a tus metas tendrás.

Libra

Mucha capacidad de comprensión es lo que hoy debes de desarrollar con la familia porque te harán llegar alguna clase de problema o dificultad, en especial si tienes hijos o niños pequeños cerca porque deberás volcarte en ellos y dedicarles mucho tiempo.

Escorpio

Sabes que si te lo propones y crees firmemente en ti, sacarás la fuerza de voluntad necesaria para dejar atrás una actitud negativa o algo que hace daño a tu organismo. Te encuentras en el momento más oportuno para hacerlo, no lo dejes más.

Sagitario

No debes creer en ciertas personas que quieren llevarte hacia algunas prácticas que no son las más aconsejables. Es hora de sacar a relucir tu espíritu más crítico, porque la ingenuidad ahora puede traerte alguna complicación en el futuro.

Capricornio

No debes echarle en cara a nadie que se tome un descanso o vacaciones, porque esa persona se ha portado muy bien contigo y te ha ayudado mucho en diversas ocasiones con gran responsabilidad y eficiencia. Deja que se divierta, que se relaje.

Acuario

No será una jornada especialmente buena porque alguien te da una noticia triste o ciertamente preocupante y que es posible que te afecte mucho más de lo que crees. Procura no transmitir aún más inquietud a esa persona y mantén la calma.

Piscis

Un día muy agradable en el que sentirás emociones intensas y verdaderas en lo afectivo. Déjate llevar por ellas, por cualquier clase de impulso y aléjate de tu parte más racional, así verás que hay otras sensaciones que te proporcionan mucho placer.