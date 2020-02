Antonio Resines se sincera sobre el cáncer que padeció: "Me salvé de milagro"

El actor Antonio Resines se ha sincerado con Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya, donde ha hablado, entre otras cuestiones, del cáncer que padeció. "Me salvé de milagro", ha explicado.

Resines ha contado que se lo detectaron a raíz de una de sus "múltiples caídas de moto". "Fui al hospital y el médico se fijó en que tenía anemia. Yo no me encontraba mal. Me hice un análisis y tenía anemia, y me hicieron una colonoscopia porque estaba perdiendo sangre", ha relatado.

Fue entonces cuando le detectaron un cáncer colorrectal. Asimismo, debido a las pruebas que le tenían que hacer, le descubrieron una angina de pecho. "Me tenían que operar sí o sí, y me hicieron unas pruebas para el preoperatorio. Yo llevaba un tiempo en que me ahogaba, había dejado de fumar en 2013, y como que me quemaba, era una cosa parecida a la acidez. Entonces, un anestesista, que me salvó la vida, y unos cardiólogos del Gregorio Marañón descubrieron que tenía una angina de pecho", ha indicado.

A diferencia del cáncer, sobre el que Resines ha asegurado que estaba "tranquilo" cuando se lo detectaron "porque estaba muy bien localizado y se podía quitar", con la angina de pecho fue diferente y sí le preocupó al tratarse de un tema del corazón.

"Tuve una suerte de cojones, no me dieron ni radio ni quimio ni nada de nada. Porque me lo cogieron justo a tiempo y muy localizado. Me dijeron que si me hubiesen hecho una colonoscopia hace tres años, no se me hubiese desarrollado el cáncer", ha concluido.