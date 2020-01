Bormujos aprueba no tener relaciones comerciales con entidades que no apliquen el Código de Buenas Prácticas

Según informa el Consistorio en una nota de prensa, esta decisión fue aprobada en el Pleno ordinario que se celebró este jueves y salió adelante con el voto favorable de todos los grupos municipales a la moción presentada por el Gobierno Municipal (PSOE-Cs).

En este marco, la portavoz socialista, Margarita Beltrán, defendió que "el Ayuntamiento de Bormujos no trabajará con aquellos bancos cuyo principal interés sea el dinero y no las personas". "No tendremos relación con entidades que no agotan todas las vías posibles en casos extremos, como un desahucio", ha agregado antes de considerar además que "la sociedad somos todos, todos tenemos que ir en el mismo sentido y ser un municipio solidario y constructivo, mirar por el bien común y sin olvidar el artículo 47 de la Constitución que recoge el derecho a la vivienda".

El Ayuntamiento de Bormujos lleva trabajando con las personas y familias que tienen especial vulnerabilidad social y desde el Consistorio se va a tratar con los bancos que cumplan con el Código de Buenas Prácticas, "no con entidades que no agotan todas las vías posibles en casos extremos, como un desahucio".

En el mismo sentido argumentó la propuesta la portavoz de Ciudadanos, Cyra de la Cruz, que expresó la negativa a establecer acuerdos con aquellas entidades "que no agotan todas las vías ni negocian con los ciudadanos". "No podernos imponerles a los bancos cómo trabajar pero sí decidir con qué bancos llegar a acuerdos" y aseguró que el objetivo es que "el Ayuntamiento sea la primera institución a la que acudan las familias de Bormujos cuando tengan un problema con los bancos y donde encuentren apoyo".

El Consistorio descarta así acuerdos comerciales con bancos y cajas "que desahucien a familias que se encuentren en el umbral de exclusión, sin haber agotado antes todas las vías que describe el Código de buenas prácticas bancarias".

También cierra sus puertas a aquellas que "vendan las deudas hipotecarias o de cualquier otro tipo, de familias en situación vulnerable, a terceras empresas o entidades financieras, sin antes haber negociado una refinanciación viable". Beltrán, que es delegada de Área de Servicios a la Ciudadanía, señaló también que incluso se plantearían no tener las nóminas del personal municipal, domiciliadas en estas entidades bancarias.

La medida trata de dar protección a las familias que se ven indefensas ante determinadas actuaciones de las entidades financieras y han visto incluso agravado su nivel de desprotección. Se exige por ello el acatamiento de las sentencias judiciales que sienten jurisprudencia y del resto de legislación aplicable en relación con cláusulas suelo y resto de cláusulas consideradas abusivas, rechazando a cualquier entidad que hace "caso omiso" de ello y "obligan a sus clientes a pleitear durante años para acceder a esta devolución que les corresponde, con los subsiguientes gastos jurídicos que tienen que afrontar".

El rechazo a trabajar desde el Ayuntamiento con estas entidades financieras que no apliquen el Código de Buenas Prácticas no se limita a las actividades municipales ya que la moción incluye también el compromiso de crear un Punto de Recogida de Datos de vecinos y familias de Bormujos que se encuentren en alguna de estas situaciones.