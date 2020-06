Las trampas más habituales en las etiquetas que puedes encontrar en el supermercado

Un informe realizado por el Institut Cerdà para el Ministerio de Agricultura revela que siete de cada diez españoles lee siempre o casi siempre el etiquetado de los alimentos antes de comprarlos. Buscan datos como la fecha de caducidad, los ingredientes o las condiciones de conservación.

Los españoles, según este estudio, dan una nota de 5,7 sobre 10 a la facilidad para entender la información en los envases. y es que aún persisten algunas 'trampas' o 'engaños'.

Según la OCU, algunas de estas prácticas consisten en incluir ingredientes destacados en el envase que no coinciden con el mayoritario, textos con letra tan pequeña que resulte difícil de leer, el uso de tipografías diferentes, usar el término 'natural' cuando el producto no lo es o no incluir información sobre el porcentaje de azúcar añadido.

Para evitar estas 'trampas', se están aplicando normativas más específicas para algunos alimentos. Así, se han endurecido los requisitos para etiquetar el pan como integral; los lácteos deben detallar su origen e identificar el país de ordeño y el de transformación.

Además, en España todas las etiquetas deben estar en castellano y en un tamaño de letra que debe no ser menor de 1,2 mm (o 0,9 mm si el envase es menor de 80 cm2). Los ingredientes se escriben de mayor a menor peso y se deben identificar los componentes que puedan causar alergias o intolerancias. La procedencia y origen del producto se debe también incluir. Los productos cárnicos deben llevar también la marca sanitaria de los mataderos o establecimientos de manipulación de caza.

En general, la etiqueta deben contener la lista de ingredientes, los que puedan causa alergias, la cantidad de ingredientes o de su categoría, la cantidad neta del alimento, la fecha de caducidad o consumo preferente, las condiciones especiales de conservación y de utilización, el país de origen o el lugar de procedencia, el lote (en caso de envasados), el grado de alcohol (si la bebida tiene un 1,2% de alcohol en volumen) y la información nutricional.

Están exentos las frutas y las hortalizas frescas, las aguas carbónicas, los vinagres de fermentación, los productos lácteos sin componentes más allá de los necesarios para su fabricación o los alimentos compuestos por un solo ingrediente.