Los independentistas se ausentarán del acto con el rey que abrirá la legislatura

Las formaciones independentistas catalanas, ERC, JxCat y la CUP, así como EH Bildu y el BNG, se ausentarán del acto del lunes que viene que servirá para que arranque la XIV legislatura y al que asistirán los reyes

Los portavoces y diputados de estas formaciones comparecerán ante los medios una hora antes del comienzo de dicha sesión para leer el manifiesto conjunto con el que expondrán las razones de sus ausencias. En el anuncio de dicha comparecencia consta que no se admitirán preguntas de la prensa.

Gabriel Rufián (ERC), Laura Borràs (Junts per Catalunya), Oskar Matute (EH Bildu), Mireia Vehí (CUP) y Néstor Rego (BNG) serán los diputados que leerán distintos fragmentos del comunicado.

Ninguno, salvo Borràs, participó en la ronda de consultas que Felipe VI efectuó antes de designar a Pedro Sánchez candidato a la investidura, en diciembre.

El Congreso acogerá el lunes, a partir de las 12:00 horas, un acto que no pudo llevarse a cabo en la legislatura pasada, la XIII, ya que duró cuatro meses al no salir adelante la investidura de Sánchez, en julio del año pasado. No hubo más intentos y las Cortes se disolvieron dos meses después.

Pero la legislatura que oficialmente comenzó el 3 de diciembre, día de constitución del Congreso y del Senado que salieron de la repetición electoral (los grupos han ido registrando numerosas iniciativas parlamentarias), sí contará con nuevo Gobierno porque Sánchez fue investido el 7 de enero. La Mesa del Congreso, por ello, ha fijado la fecha del 3 de febrero para celebrar este acto.

Salvo ocasiones excepcionales, la apertura solemne de la legislatura es la única ocasión en la que, por tradición, acude al rey al Congreso. Por esta razón, se abrirá la Puerta de los Leones, desde la que Felipe VI pasará al hemiciclo.

La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, tomará la palabra antes de que lo haga el rey, quien proclamará el inicio de la legislatura. A este acto acudirán los miembros del Gobierno, diputados, senadores y demás autoridades, a los que el monarca saludará con posterioridad. La princesa Leonor y la infanta Sofía también estarán presentes