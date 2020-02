Reese Witherspoon necesita una bibliotecaria que dirija su club de lectura

En las últimas semanas se ha podido ver a Reese Witherspoon en diversas entregas de premios, no solo por su papel en The Morning Show -junto a su amiga Jennifer Aniston-, sino también porque es productora ejecutiva de la serie -como ya lo era de su anterior éxito, Big Little Lies-.

La intérprete ganadora del Oscar por su papel en En la cuerda floja, de 43 años, tiene entre ceja y ceja proyectos que tengan una mirada más centrada en la mujer, dado que se había pasado más de media carrera dependiendo de productores y ejecutivos hollywoodienses.

Y para buscar esos nuevos largometrajes o series en los que involucrarse Witherspoon ha fundado Hello Sunshine, organización cuyo objetivo es dar visibilidad a esas mujeres que por diversas circunstancias no han tenido la repercusión que deberían.

Y no pretende hacer de ellas seres inmaculados, sino con sus errores e inquietudes. Y, sobre todo, protagonistas. Tal y como ella misma dice, la misión de Hello Sunshine es "mostrar a las mujeres como personas, en ocasiones complicadas y también con debilidades, pero que, sin embargo, son las heroínas de sus propias historias".

Como empresaria, Witherspoon va a organizar una residencia para aquellas mujeres que amen la lectura tanto como ella. Es decir, su propio club de lectura. ¿Y qué necesita? Pues una bibliotecaria residente. Y ha hecho un vídeo para explicarlo.

Además, da una serie de requisitos fácilmente alcanzables para cualquier mujer que quiera entrar a formar parte de este selecto club: ser una amante de los libros, tener un enorme sentido del humor y, por supuesto, ser una apasionada de las historias protagonizadas por mujeres (y saber recomendarlas).

Quien crea que los cumple no tiene más que grabarse en vídeo explicando por qué cree que es la mejor candidata (tiene solo 90 segundos y debe ser, por supuesto, en inglés) y, si es seleccionada, será la primera bibliotecaria residente de de Hello Sunshine.

Eso sí, que sea un sueño no la eximirá de cumplir todas y cada una de sus funciones: será la encargada de ponerse en contacto con las autoras seleccionadas, organizar los encuentros entre las escritoras y el club de lectura y conversar con Witherspoon sobre la elección de los libros, que será de un ejemplar al mes.