Arranca l'Exposició del Ninot, que comptarà amb visites temàtiques a figures que opten a salvar-se de les flames

La inauguració de la mostra es produirà aquest divendres a la vesprada, en un acte en el qual les falleres majors tallaran la cinta. L'acte comptarà amb la presència de l'alcalde de València, Joan Ribó; regidors de l'equip de govern, així com pel director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Enrique Vidal; tots els artistes amb ninot en l'exposició, representants dels gremis d'artistes fallers de València i Borriana i d'artistes foguerers d'Alacant, així com les components de les corts d'honor de les falleres majors.

L'acte conclourà amb un espectacle pirotècnic a càrrec de la Pirotècnia Aitana, que se celebrarà a les 21.30 hores. Després d'açò, donarà començament una mostra en la qual, de l'1 de febrer al 15 de març, el públic podrà decidir quals seran els dos ninots -major i infantil- que se salvaran del foc. Com ja va ocórrer el passat any, s'inclourà una tercera taula de votació, que serà exclusiva per a xiquets.

En els més de 40 dies que romandrà l'exposició en el Museu de les Ciències acollirà diferents activitats. Una de les novetats són les visites temàtiques als ninots de l'exposició i al Museu Faller: per als ninots amb representacions de la infància (el 13 de febrer a les 19.00 hores), ninots de caricatura (27 de febrer a les 19.00 hores), ninots de retrat (3 de març a les 19.00 hores), de representacions femenines (5 de març a les 19.00 hores) i l'exposició Falles fora de Falles (10 de març a les 18.00 hores). El dia 12 (19.00 hores) hi haurà visita guiada pels ninots innovadors i experimentals.

L'Exposició del Ninot es complementarà amb altres activitats com la Fira del Col·leccionisme Faller (demà dia 1, de 10 a 14 hores) o la presentació del Llibre Faller (el dia 7 a les 20 hores), en sengles casos en el Museu de les Ciències.

A més, el Museu Faller, pertanyent a la Regidoria de Cultura Festiva, organitza activitats paral·leles que "pretenen acostar el públic del museu a diferents qüestions històriques i artístiques de l'exposició i del patrimoni faller". "Es reivindica així el Museu Faller com un actor clau en la dinamització i divulgació del patrimoni faller i la cultura de la falla", ha destacat Fuset.

També hi haurà una nova edició del cicle de cinema 'Falles de Cel·luloide', que enguany projectarà el documental Equilibri, sobre l'obra d'Okuda San Miguel (dia 10 a les 18.30 hores en l'auditori Santiago Grisolía del Museu de les Ciències).

ESPEREN SUPERAR ELS 100.000 VISITANTS

El regidor ha destacat que l'Exposició del Ninot és "la que més significat té per al món faller i ha recordat que l'any passat van passar per ella més de 100.000 persones, en una edició de rècord de visites". Els horaris de visita seran de 10 a 20 hores de dilluns a dijous i de 10 a 21 hores de divendres a diumenge.

A més, es tornarà a celebrar la Nit del Ninot, amb un horari extraordinari el pròxim 6 de març fins a la mitjanit. La conclusió, com és tradicional, serà a les 15 hores dels dies 14 (per a les seccions infantils) i 15 de març, amb caràcter previ a la lectura del veredicte que salvarà del foc els dos ninots indultats d'enguany.

Quant als preus, l'entrada general es manté en tres euros i hi ha preus reduïts per a xiquets i xiquetes de 4 a 12 anys, persones amb diversitat funcional, majors de 65 anys, socis de la Ciutat de les Arts i les Ciències, persones en atur i grups d'almenys 20 persones adultes. Les entrades un any més es podran adquirir físicament en les taquilles però també per totes les plataformes de venda d'entrades de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

L'entrada, com en anys anteriors, permetrà accedir gratis al Museu Faller i visitar a un preu únic de cinc euros el Museu de les Ciències o l'Hemisfèric. D'altra banda, l'entrada a l'Exposició del Ninot serà gratuïta per als xiquets menors de quatre anys, per a les comissions falleres i per a les persones amb carnet faller, d'artista faller, de Junta Central Fallera o de Guia Oficial de Turisme.