Máximo Huerta se posiciona en contra del pin parental en un emotivo discurso en el que defiende la educación diversa

La formación ultracatólica Hazte Oír ha creado dentro de su sede en Madrid un servicio de atención a víctimas del adoctrinamiento ideológico en las aulas, tras la polémica creada en los últimos días por Vox en relación al pin parental.

La formación de extrema derecha se mostró en contra de que algunas organizaciones tengan acceso a impartir charlas educativas dentro de los colegios, en relación a la diversidad dentro de los propios centros.

Tras un reportaje realizado por el programa de Huerta, A partir de hoy, en el que visitaban la sede de Hazte Oír, el presentador no pudo contenerse y realizó un alegato en contra de las ideas de estas formaciones y que concluyó afirmando: "me pueden echar hoy de Televisión Española, pero esto no es un discurso."

"Porque el profesor o profesora te explique que también puedes ser gay o lesbiana, el resto no se va a hacer gay o lesbiana, pero alomejor ese o esa que está solo detrás de su carpeta, se sentirá bien", afirmaba Huerta.

"Ellos, que son hijos de Vox, de PSOE, de PP, de Podemos o de Ciudadanos, tal vez sientan que abren la ventana y que pueden sentirse normal", concluyó mientras algunas tertulianas le respaldaban.