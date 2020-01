Oltra diu que en la planificació del litoral davant els temporals ha de primar la seguretat de les persones

Així s'ha pronunciat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada sobre si existeixen diferències entorn de la política de recuperació de les infraestructures que han sigut danyades per la borrasca 'Glòria' al seu pas per la Comunitat Valenciana després que el vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, advocara per "repensar" la situació encara que "açò no vol dir acabar amb tots els passejos marítims".

"Estem dient tots el mateix, hi ha una posició única en el Consell", ha dit Oltra, qui ha assegurat estar d'acord en què "seria una barbaritat deconstruir tots els passejos marítims" i "ningú ha dit això".

En tot cas, ha asseverat que és compatible amb el plantejament que ella va expressar que "calia fer un pensament a llarg termini".

"Ara estem atenent l'emergència, la reconstrucció de les zones que han sigut danyades i han de tornar a la normalitat, atenent a més que som un territori turístic i que la campanya de Setmana Santa està pràcticament començada", ha subratllat, i això requereix "una actuació imminent".

No obstant açò, ha agregat la vicepresidenta, "hi ha una altra part, la de reflexionar i estudiar a mitjà i llarg termini". Sobre aquesta qüestió, ha apostat per "avaluar molt bé quals són els punts" que podrien necessitar "solucions a llarg termini i més permanents" davant temporals que poden produir-se cada 4, 5 o 6 mesos.

"Hem de mirar els punts on determinades infraestructures de construcció que es van fer en l'època del boom immobiliari suposen, per exemple, una barrera a vessaments naturals de l'aigua, identificar-los i quina solució es dona a llarg termini", ha apuntat, sempre primant la seguretat de les persones.

Al seu juí, cal "analitzar en quins punts els possibles temporals cada vegada més virulents conseqüència de l'emergència climàtica podrien posar en perill la vida de les persones i actuar en funció d'això", causant "el menor impacte possible en eixes persones".