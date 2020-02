El Ayuntamiento de Sevilla concedió el año pasado licencias para más de 250 apartamentos turísticos

El turismo sigue siendo uno de los principales motores económicos de la ciudad de Sevilla que, además, se consolida año tras año como un referente en lo que a grandes eventos se refiere, lo que incrementa aún más el número de personas que visitan la capital. Este crecimiento corre en paralelo a un aumento de los alojamientos, tanto hoteleros –con la apertura de una veintena de establecimientos a corto plazo–, como de apartamentos y viviendas con fines turísticos que, a tenor de los datos oficiales, continúan siendo una tendencia al alza. Muchos vecinos del casco histórico reclaman una "limitación" de estos últimos negocios para evitar ser "expulsados" de su barrio, mientras que desde el sector rechazan la turistificación y ponen en valor los beneficios de este tipo de alojamientos.

El Ayuntamiento de Sevilla concedió el pasado año licencias para más de 250 apartamentos con fines turísticos, según los datos de las actas de las comisiones ejecutivas de la Gerencia de Urbanismo consultadas por 20minutos, la mayor parte ubicados en el centro de la ciudad. Más de 150 fueron autorizaciones para nuevos emplazamientos y el resto, para reformados de proyectos que ya contaban con licencia. Según los últimos datos de la Consejería de Turismo de la Junta, en Sevilla capital hay ya 164 apartamentos turísticos con 5.289 plazas, a los que se suman 5.424 viviendas con fines turísticos, que suponen 25.985 plazas.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, aseguraba recientemente que este incremento de viviendas turísticas en la ciudad "no ha expulsado a vecinos del centro, por tanto, no ha generado una tensión fruto de ese aumento exponencial que eleva el precio del alquiler de forma notable". No obstante, el regidor apostaba por continuar "el camino de la sostenibilidad a través de la ordenación de los flujos turísticos, desconcentrando la carga actual en torno al Casco Antiguo y Triana, diversificándola hacia otros barrios de la ciudad" e, incluso, hacia el área metropolitana.

Los vecinos piden una "limitación"

La visión sobre el turismo en la ciudad que ofrecen los propios vecinos dista mucho de la ofrecida por Espadas. La situación es "injusta, ilógica, insostenible e incoherente con la vida vecinal de los sevillanos", afirma a este periódico Pablo Gañán, portavoz de la Asociación de Víctimas del Turismo, creada en 2017 por una veintena de familias residentes en distintas zonas del centro al ver "cómo nuestros bloques empezaban a llenarse de extraños porque muchos de los vecinos eran expulsados de sus pisos porque los propietarios decidieron hacerlos viviendas turísticas".

La asociación, puntualiza, "no quiere acabar con el turismo", sino que "el turismo no acabe con nosotros", continúa su portavoz, que denuncia que el problema "no es de calidad", ya que "en general y afortunadamente, es un turismo cultural", sino de "cantidad". Gañán explica que entre los principales perjuicios que provoca el turismo en el centro destaca la "imposibilidad de encontrar vivienda, la pérdida de equipamientos, ruidos que imposibilitan el descanso y la proliferación de establecimientos de hostelería y ocio nocturno".

Los vecinos apuestan por un turismo "sostenible y coherente con la vida sevillana" y no con "este modelo invasor y tercermundista" que, además, genera "un dinero que pasa por aquí, pero no se queda" ya que, según afirma Gañán, es un turismo promovido por "fondos de inversión y multinacionales extranjeras".

La solución para esta asociación pasa, en primer lugar, por la "limitación y no la regulación", como ya se ha hecho en la ciudad "con las casas de apuestas". Porque, aseguran, "la regulación siempre es una herramienta auspiciada por las empresas poderosas para tener el control y el monopolio de su sector". También por "generar y promover otros motores económicos para no depender solo de uno que nos esclavice". Y, por último, de la creación de "atractivos turísticos en otras zonas de la ciudad".

La visión del sector

No comparte esta visión la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, Apartsur, que valora como positiva la proliferación de este tipo de alojamientos. "Existe una nueva forma de viajar gracias a plataformas como Airbnb o Homeaway y en Sevilla estamos sabiendo aprovechar esa oportunidad", explica a 20minutos Daniel Gata, gerente de la asociación. Las viviendas turísticas, afirma, "son una opción más entre las alternativas regladas" y ni de lejos considera que en Sevilla haya un problema de turistificación. "El turismo no está interfiriendo en los servicios públicos que se prestan al ciudadano", alega.

Para Gata, la proliferación de apartamentos turísticos genera estancias más amplias, por lo que el gasto del turista "es superior y está mucho más repartido". Desde el punto de vista de los promotores, "la mayoría son personas de aquí que encuentran una forma de autoempleo en el sector, no grandes empresas". Y, en lo que a la ciudad se refiere, esta oferta de alojamiento "ha hecho que Sevilla esté más preparada para acoger grandes eventos que nunca antes habíamos podido imaginar".

Apartsur emplaza a todos los organismos con incidencia en el turismo a colaborar para contar con "datos reales y objetivos". Ellos mismo están en la fase preliminar de un "ambicioso estudio" sobre la repercusión económica del sector, lo que permitirá, afirma, saber si realmente las viviendas turísticas están expulsando de sus barrios a los vecinos. Aunque, admite, es un tema "con muchas variables a analizar".

Récord de turistas el año pasado

La capital hispalense cerró el pasado 2019 con un nuevo récord turístico, superando la barrera de los tres millones de visitantes (3,12), un 3,86% más que en 2018. La estancia media de los turistas fue de 2,15 días, con una ocupación media anual del 76,4%.

Sobre la mesa está la posible implantación de una tasa turística en la ciudad, por la que ya ha abogado el alcalde, que apuesta además por implicar aún más a la iniciativa privada en la "organización, orientación y planificación del turismo", decidiendo con ellos el destino de lo recaudado por la tasa, que el alcalde estima en 6 millones de euros anuales. La Junta ha asegurado que en la Mesa del Turismo que se celebrará en febrero se abordará su posible implantación en la comunidad.