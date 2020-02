Los verdaderos motivos por los que la hija de Bertín Osborne ha adelgazado de forma radical

Cuando recientemente se empezó ha hablar del radical cambio de peso de Eugenia Ortiz Domecq, la segunda hija de Bertín Osborne, de alguna forma, todo el mundo dio por supuesto que solo podía ser debido a algún problema de salud de la experta en lifestyle.

Nadie se figuró cualquier otro motivo, a pesar de que Eugenia sea una mujer que escribe casi cada día de estilismos, de cuidados, de moda, de belleza. Si hay alguna constante que haya mantenido a lo largo de su vida es precisamente esa: cambiar constantemente, valga la redundancia.

Ya sea de look o de peinado, la hemos visto cortarse la melena y tintarse el cabello más de una vez o tener diferentes etapas, desde una más cercana a la jet set y el glamour a otra que podría definirse como pijipi (pijo y hippie, en base a su pronunciación) o bu-bo (burgués bohemio).

Por eso, para su padre, era tan extraña esta situación. En parte porque Eugenia nunca suele contestar a las habladurías y en parte porque aprovechó su visita al programa Viva la vida para responder por su hija, Bertín Osborne ha dado los verdaderos motivos por los que su hija ha adelgazado tanto en los últimos meses.

"A ver, quiero decir que he leído en algunos medios que dicen que si mi hija está muy delgada, que si hay preocupación por su salud... nada de eso", dejaba claro desde un principio el cantante y presentador en su regreso, después de algunas semanas de ausencia, a los platós de Mediaset.

"Lo que le pasa a Eugenia es que está haciendo un reto de ejercicios y se está poniendo delgada pero fibrosa", decía el madrileño de 65 años sobre su hija, de 34. "Está como un toro: si te da, te tira para atrás...", bromeó Osborne.

Poco después, era su propia hija la que, contando con el apoyo público de su padre, se decidió a dar una pequeña pincelada sobre su actualidad, y aparte de apuntar que se siente muy feliz, como siempre, habló del tema candente en cuestión.

"Llevo tiempo haciendo este reto, lo único que en los últimos meses se me ha visto menos activa en deporte porque me he lesionado y he ido de lesión en lesión", reconoció.