Puig respondrà sobre Rodalies, política educativa i el port de València la setmana vinent en Les Corts

En una sessió de control que se celebrarà dimecres i no dijous com és habitual en tindre previst un viatge per a eixa jornada el president, el portaveu de Compromís, Fran Ferri, preguntarà a Puig en quin punt estan les gestions amb el Govern central per a la transferència a la Generalitat de les competències de Rodalies "després d'una nova setmana de caos, retards i cancel·lacions".

Des de Podem la seua síndica, Naiara Davó, vol saber "qual serà la prioritat del president per a avançar en la vertebració territorial de la Comunitat Valenciana" i el portaveu de Ciutadans, Toni Cantó, preguntarà "el motiu pel qual ha canviat de criteri sobre la paralització de l'ampliació del Port de València".

La portaveu del PP, Isabel Bonig, plantejarà a Puig "com valora el Consell la desconfiança que generen en la ciutadania els continus canvis de criteri del president de la Generalitat". La síndica de Vox, Ana Vega, qüestionarà si "va a patir algun canvi la seua política educativa pel que fa a l'inici de la legislatura".