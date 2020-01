Lambán dice que la lucha contra la despoblación fracasará, si ayuntamientos y CCAA no están bien financiados

20M EP

El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha manifestado que si los ayuntamientos y las Comunidades autónomas "no están bien financiados" y no son respetados políticamente, "el combate contra la despoblación está llamado al fracaso, España será desigual" y el país "no estará bien cohesionado".