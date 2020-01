El PP exige a Armengol que actúe para que el Gobierno central pague el "rescate" de la desaladora de Ciutadella

La diputada autonómica y secretaria general del PP de Menorca, Asunción Pons, ha manifestado que las desaladoras de Ciutadella y Santa Eulàlia "no entraron en servicio porque el Govern no cumplió al no conectar estas instalaciones a las redes de suministro".

"Fue el Govern del Pacte quien, en mayo de 2016, firmó el acuerdo por el que la Comunidad Autónoma obtuvo el uso y la explotación de las desaladoras de Ciutadella y Santa Eulàlia. Según este documento, suscrito por Joana Garau, que hoy sigue como directora general de Recursos Hídricos del Govern, el Ejecutivo de Francina Armengol, el Ministerio mantiene la titularidad de las instalaciones así como el derecho a repercutir acciones por el rescate de las concesiones", ha declarado Pons.

En este punto, ha añadido que "tanto la presidenta Armengol, como la anterior consellera de Hacienda, Catalina Cladera, hoy presidenta del Consell de Mallorca, así como el anterior presidente del Consell de Ibiza, Vicenç Torres, han manifestado reiteradamente que el Govern no pagará los sobrecostes de estas dos desaladoras, por lo que ahora deben cumplir sus promesas y anuncios".

El PP de Menorca ha anunciado que volverá a interpelar en el Parlament al conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, para exigir explicaciones y conocer las actuaciones sobre esta cuestión.

Por su parte, la presidenta del PP de Menorca y consellera portavoz del Grupo Popular en el Consell, Misericordia Sugrañes, ha manifestado que Armengol "tiene ahora una magnífica oportunidad para hacerse valer y demostrar su peso político para defender los intereses de Baleares ante el Gobierno central".

"Es el momento de que Armengol demuestre su sintonía con Pedro Sánchez para evitar que la Comunidad Autónoma tenga que pagar una indemnización de 45,2 millones de euros por el rescate de estas dos desaladoras, aunque el Govern del Pacte actuó con evidente negligencia al firmar la recepción de esas dos desaladoras en mayo de 2016", ha subrayado.

"Es cierto que ha recaído sentencia en contra del Govern, pero también lo es que el Govern ya ha anunciado que recurrirá el fallo judicial y, por lo tanto, según manifiesta el conseller de Medio Ambiente y Territorio, conviene que esta controversia se dirima en el ámbito político", ha remarcado.

La presidenta del PP de Menorca ha opinado que "este desacuerdo político entre el Govern Armengol-Yllanes y el Gobierno Sánchez-Iglesias se añade a las numerosas cuestiones bloqueadas en Menorca por el Gobierno de izquierdas".

En esta línea, se ha referido al convenio de carreteras, "que carece hoy de dotación económica, al no haberse firmado aún la adenda" y a cuestiones pendientes como la construcción del centro de interpretación en S'Enclusa de Ferreries, de los nuevos juzgados de Ciutadella, de la nueva Comisaría de Mahón, de la cesión de El Polvorín al Ayuntamiento de Alaior, de la dotación de equipamientos culturales en Es Castell, de inversiones en la zona litoral de Es Migjorn y las actuaciones en materia de gestión energética en Sant Lluís.