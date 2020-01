Beamonte critica el "acomodo" e "inactividad" del Gobierno de Aragón, que hace anuncios, "pero soluciones ninguna"

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, tras presidir la reunión de los diputados del grupo del PP en las Cortes de Aragón, del que es el portavoz, para realizar un análisis de la actualidad política e institucional de la Comunidad autónoma.

Beamonte ha lamentado que el Ejecutivo autonómico se dedique a "anunciar constantemente cosas que después no cuajan en nada" porque sus miembros están centrados en "no pisarse los callos e intentar no crearse problemas entre ellos", ha dicho en referencia al cuatripartido que sostiene al Gobierno formado por PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés.

El dirigente del PP ha considerado que, una vez aprobado los presupuestos, "si hay algo, es silencio ante los problemas", además de acusar al presidente autonómico, el socialista Javier Lambán, de "esconderse detrás de la política nacional y de los movimientos que se producen" en ese ámbito para "crear una cortina de humo que tape su inactividad política".

Beamonte ha pedido un Ejecutivo autonómico que "dé más la cara" porque "no se trata de que sean uniformes, sino de que hagan política", para apuntar que "allá ellos si quieren defender principios y convicciones de manera individual o de manera conjunta, si les da igual una cosa y la contraria, pero los aragoneses necesitan actividad, política y soluciones".

SILENCIO

El presidente del PP Aragón ha expuesto que si se presenta un problema con las listas de espera sanitarias, "hay silencio", mientras que ante el cierre el próximo 30 de junio de la Central Térmica de Andorra, la transición justa "no es justa porque no hay transición" y "se deriva la información hacia otro escenario, el del anuncio".

Ha mencionado, igualmente, la reducción del número de autónomos en 2019 en Aragón y ha pedido "ver la realidad" del paro de los últimos seis meses, al tiempo que ha advertido de que la bajada de las inversiones extranjeras en el conjunto del país de los 32.000 a los 12.000 millones entre 2018 y 2019 "afecta directamente a nuestra Comunidad".

Beamonte ha criticado también que ante las protestas de los agricultores, el Gobierno de Aragón diga "que no se sabe qué se va a hacer", cuando hay que solucionar los problemas de los aranceles y el reparto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), "influyendo en el Gobierno de España" y evitar "generar incertidumbre".

Además, ha continuado, "en Aragón se puede hablar de un modelo fiscal diferenciado, de relevo generacional y de muchas cosas en relación al campo", igual que "en materia educativa, en sanidad y en tantos y tantos escenarios en los que, por desgracia, está habiendo un desinterés por parte del Ejecutivo" y "una desafección importante por parte de muchos ciudadanos que veían el Gobierno otra cosa".

SER ÚTILES

Beamonte ha señalado que van a continuar ejerciendo el control sobre la acción del Gobierno, que "es nuestra obligación como principal fuerza de la oposición, como lo estamos haciendo", al tiempo que "queremos ser útiles en aquellos escenarios que se planteen y donde se requiera nuestra participación y nuestra aportación".

En este punto, ha indicado que el PP ha planteado ya "cantidad iniciativas de diferente naturaleza, otra cosa es que el Gobierno se cierre en banda a entender que son propuestas válidas para llevar adelante" ya que el Ejecutivo autonómico "ha echado el cerrojo" al resto de fuerzas políticas en los planteamientos que hacen "y los presupuestos fueron un buen ejemplo".

BREXIT

El presidente del PP Aragón ha reconocido que ante la consumación este viernes, 31 de enero, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, este "no es un día de los más alegres para el conjunto de la UE" y "vamos a ver las consecuencias porque las va a ver desde el punto de vista económico".

Ha añadido que también se ha generado "incertidumbre" para "muchos españoles que residen en Inglaterra y vamos a ver cómo se puede solucionar".

A su entender, "se requiere política de Gobierno, acuerdo, que ya existe", y "aclarar cuestiones de Estado que mucho tienen que ver con la buena política que ha de hacer el Gobierno de España", que debe "no distraerse mucho en otras cuestiones y centrarse más en lo importante".

"El 'Brexit' sí que afecta de verdad a la economía de nuestro país y a nuestras propias economías", ha concluido el dirigente del PP en Aragón.