Oltra afirma que la Llei de Funció Pública s'aprovarà quan es resolga "en uns dies un serrell tècnic" pendent

Oltra ha descartat així que el Govern valencià no haja aprovat aquest avantprojecte de llei en la seua reunió d'aquest divendres per discrepàncies internes respecte al requisit lingüístic, sinó per una qüestió "procedimental" ja que falta solucionar "alguns serrells tècnics". "Però no hi ha cap conflicte", ha recalcat.

En eixe sentit, ha insistit que tots els acords que s'aproven pel Consell han de comptar amb "tots els expedients complets" i, en aquest cas, quan "estiga tancat" el projecte passarà "sense major dificultat".

Així, ha insistit que no hi haurà problemes per a la seua aprovació perquè hi ha un consens "sobre el fons" des del 2018 quan "es va acordar una sèrie de previsions sobre la competència lingüística". Per a açò, es va acordar una comissió interdepartamental sobre la Funció Pública, que és un òrgan "col·legiat de coordinació" entre la conselleria competent de Funció Pública amb els òrgans gestors del personal de Sanitat, Educació i Justícia, així com del sector públic instrumental.

Oltra ha assenyalat que el "prioritari i fonamental" de la llei respecte a la competència lingüística és "garantir el dret de totes les persones a relacionar-se amb l'administració en la llengua cooficial de la seua elecció".

En eixe sentit, ha apuntat que com "en el fons hi ha un acord" des del 2018, l'aprovació serà "imminent" perquè és "qüestió de dies" solucionar "el serrell tècnic" que està pendent.