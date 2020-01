El Consell reclamarà a Sánchez el pagament de l'IVA encara que "no siga el culpable" de "la malifeta de Montoro"

Oltra, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, ha recalcat que el Govern "reclamarà i reivindicarà" aquest pagament, encara que no s'ha pronunciat sobre si ho farà per via judicial com altres comunitats.

Sobre aquest tema, ha criticat que es parle del bloqueig del pagament d'aquest impost com si fora "una cosa de despús-ahir" quan "l'origen del mal" d'aquesta situació va ser la decisió del Govern de Rajoy de "negar-nos" la transferència del tercer trimestre de l'IVA del 2017 que "ens correspon a les comunitats i que tenim tota la legitimitat per a reclamar".

Per açò, ha lamentat que "la malifeta la fa un i l'ha d'arreglar el que va darrere" i ha apuntat que d'això "sap molt el Govern del Botànic". Amb tot, ha recalcat que demanaran al Govern d'Espanya "que no és culpable de la malifeta, que ho arregle".