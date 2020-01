El Gobierno tramitará un proyecto de Las Excavadas "más reducido"

Durante su visita a Torrelavega para inaugurar las naves nido del polígono Tanos-Viérnoles, Martín ha sido preguntado por la prensa por el estado de la tramitación del polígono de Las Excavadas, y ha indicado que continuará adelante pero en una "versión más reducida", ya que hubo "varias pegas de índole urbanística y medioambiental" y se ha rehecho el proyecto reduciendo su alcance y planteando una nueva ubicación y geometría.

Según ha explicado, la Consejería elaboró el proyecto intentando adaptarse al Plan General de Ordenación Ubana (PGOU) de Torrelavega. "Tal y como se nos comunico desde el Ayuntamiento, nosotros desarrollamos ese proyecto de las excavadas", ha dicho.

Por último, ha asegurado que "sigue haciendo falta el desarrollo de Las Excavadas, en este caso otras que sean compatibles con todos los requisitos de índole medioambiental y urbanística".

También a preguntas de la prensa sobre la tramitación de la comarcalización del Torrebus, después de que Torrelavega y Polanco iniciaran este mes los trámites, a través de una petición formal a la Dirección General de Transportes, para elaborar un Plan Coordinado de Servicios, el consejero ha explicado que "el banderazo de salida lo dan las cartas que nos dirigen los ayuntamientos interesados", y a partir de ahí la Consejería se ocupa de trabajar en la parte técnica, que consiste en coordinar el transporte municipal con el regional que presta servicio actualmente.

Así, desde el área de Transportes se elaborará un plan integrado de servicios que pasa, en primer lugar, por determinar cuáles serían las paradas del Torrebus en los nuevos municipios y, a continuación, "conjugarlo" con las actuales concesionarias de los transportes que comunican Polanco y Cartes con Torrelavega, según ha explicado el consejero.

Aunque no ha fijado un plazo, Martín ha señalado que "no deberíamos tardar mucho tiempo en algo ya demandado, consensuado y que casi sobre el plano se ve" cuál puede ser la ubicación de las paradas. "No me atrevo a dar plazos porque nunca se ha hecho en Cantabria un procedimiento de estas características, pero no tiene por qué ser un periodo largo", ha dicho.

No obstante, ha precisado que "el concepto de comarcalización quizás no está bien empleado" porque "no se trata de un acuerdo de comarca como tal", sino de un acuerdo bilateral entre distintos municipios.

Así, ha explicado que, en este caso, Torrelavega dispone del servicio municipal de transportes y Polanco y Cartes quieren que los autobuses lleguen a sus municipios, por lo que es necesario hacer dos planes coordinados de servicios.