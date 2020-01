Policía Nacional refuerza los puntos "calientes" por el tiroteo de Salamanca y pide a los ciudadanos "mantener la calma"

Así lo ha señalado el comisario de la Policía Nacional en Salamanca, Luis Esteban Lezaún, quien ha insistido en pedir a la ciudadanía que mantenga la "calma" pues hay "control absoluto" en una situación "relativamente tranquila y controlada" salvo "altercados muy puntuales y de escasa entidad" que se han producido de manera posterior al joven asesinado.

A este respecto, sin entrar en declaraciones sobre la investigación, que se encuentra en estado de secreto de sumario, el comisario ha reseñado a los medios de comunicación que la situación de refuerzo se concentra en el barrio de San José, donde ocurrió el tiroteo, y en "puntos que se pueden prever calientes" como el velatorio y el cementerio, donde este viernes se ha dado sepultura al joven.

No obstante, ha incidido en "mantener la calma" y ha señalado que el nuevo aviso, en la pasada tarde del jueves, de que se había producido un segundo tiroteo, en esa ocasión en el barrio de Buenos Aires, ha resultado ser falso.

A este respecto, el comisario ha explicado que una persona alertó de que había oído una detonación pero que la gente que se encontraba en el lugar lo "negó" y, ya allí en la labor policial, "no se encontró indicios ni vainas" de armas de fuego.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, ha insistido en que "no ha habido ningún elemento ni ningún indicio de que haya habido algún tiroteo" en el barrio Buenos Aires, un día después del de San José, y ha pedido "tranquilidad y calma" a los salmantinos después de un hecho inicial que "ojalá no hubiese sucedido" por su gravedad -por el que no hay todavía detenidos- y que ha calificado como "aislado" dentro de "una ciudad segura".

Pérez ha manifestado que "se están poniendo todos los medios para prevenir cualquier situación que se pueda producir" y ha mostrado su deseo de que "en el menor tiempo posible" se proceda a "la detención de los autores de este hecho".