Bilbao (PNV) cree que el Brexit es "un momento duro" y destaca que se están "poniendo medios" para minimizar su impacto

"Es un momento duro, no deseado", ha admitido Izaskun Bilbao en la jornada en la que se materizalizará la salida del Reino Unido de la UE, en unas declaraciones a los medios realizadas antes de participar en los 'XII Diálogos de Bilbao: Europa y América Latina', que se desarrollan este viernes en la sede de la Fundación Sabino Arana en Bilbao bajo el título 'Movilizaciones y revueltas en la era global de las crisis políticas y sociales'.

La europarlamentaria ha recordado que ahora se abre un periodo de once meses "de transición" en el que se negociará "el acuerdo definitivo y, sobre todo, con el objetivo fundamental de proteger los derechos de todos los ciudadanos europeos en el Reino Unido y establecer unas reglas muy claras para que el efecto sea el menor posible".

De este modo, ha incidido en que "ayer mismo lo anunciaba el negociador de la UE, Michel Barnier, que vamos a poner sobre la mesa todo por nuestra parte para que la relación con el Reino Unido, que es un país importante para la UE, siga siendo de amistad y, sobre todo, que tengamos reglas que no permitan vulnerar los estándares que hemos construido dentro de la UE".

En relación a los efectos que puede tener el Brexit en Euskadi, la europarlamentaria vasca ha subrayado que "se están poniendo medios", tanto por parte de la UE como también por parte del Gobierno Vasco, para que los impactos económicos y sociales sean "los menores posibles".

En todo caso, ha admitido que es un "momento de incertidumbre" porque "nadie conoce muy bien las consecuencias después de esa negociación de futuro". "No conocemos cuál va a ser la reacción del gobierno del Reino Unido, pero estamos dispuestos a poner todo de nuestra parte para que esta relación no perjudique a la ciudadanía europea, y por tanto también a la vasca, o lo haga lo menos posible", ha añadido.

MOMENTOS EMOTIVOS

Bilbao ha querido destacar también los momentos "emotivos" que se vivieron este pasado jueves en el Parlamento europeo, en la despedida de los hasta ahora diputados del Reino Unido. Según ha explicado, "los británicos no hacían más que llorar y el resto no hacíamos más que emocionarnos" ante la reacción de los representantes británicos que "quieren seguir siendo europeos y no saben ya qué hacer para continuar".

En cualquier caso, ha opinado que esta "parte afectiva" va a ser también "un impulso" para el futuro ya que "la frase más sonada era 'no es un para siempre, es un hasta luego'".

Además, ha indicado que también está presente entre los eurodiputados el "debate" de Escocia e Irlanda, cuyos representantes "quieren seguir siendo europeos". Según han explicado, los escoceses desean "pelear por un referéndum para quedarse" en la UE y los irlandeses "hablan de, en un futuro, por qué no una reunificación entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte".

Por ello, ha considerado que "esto que en este momento estamos viviendo como un problema también es posible que sea un momento lleno de oportunidades".

Finalmente, ha reconocido que algunos diputados británicos, partidarios del Brexit, lo celebraron, a su entender, "de una manera casi ridícula, con algunos gestos inapropiados". "Evidentemente ellos están contentos, van a celebrar una fiesta en Reino Unido, pero no creo que sea una cuestión para celebrarlo de esa manera porque el futuro, y en esta globalización, lo que nos obliga a todos es a relacionarnos de otra manera", ha advertido.

Izaskun Bilbao ha lamentado que "todo este tiempo ha habido una radicalización en las posiciones, en los discursos, y esto no es bueno para la construcción del futuro, no en el UE, sino en la construcción de las soluciones globales".