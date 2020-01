L'Ajuntament de València elaborarà un informe amb els criteris que demanarà a les empreses de lloguer de patinets

Així ho ha explicat el regidor del ram, Giuseppe Grezzi, en una roda de premsa que ha oferit aquest divendres, en la qual no ha volgut avançar cap dels criteris que s'inclouran, en no estar acabat l'informe. No obstant açò, espera que es puga presentar "en poc de temps".

El regidor ha explicat que s'està elaborant aquest informe en ser preguntat per la sentència d'un jutjat de València que es va conéixer aquest dijous, i que ha anul·lat 44 sancions que el consistori va imposar el 2018 a l'empresa de lloguer de patinets elèctrics Lime Technology SLU, per import de 750 euros cadascuna, per infraccions de l'Ordenança d'Ocupació del Domini Públic Municipal, davant la falta de regulació d'aquesta activitat en eixa normativa.

Grezzi ha precisat que aquesta autorització serà de tipus demanial, ja que els tècnics municipals van establir que aquestes activitats afecten el "domini públic difús". De fet, segons ha recordat, així s'estableix en l'ordenança municipal de Mobilitat -que es va aprovar el 2019, l'any següent a les sancions a Lime-. Una autorització demanial permet l'ús de domini públic l'ocupació del qual requerisca únicament instal·lacions temporals o béns mobles.

Així, l'edil ha indicat que la seua àrea no té competències per a atorgar-les, però sí s'està treballant per a establir els criteris segons els quals s'aprovaran les peticions.

D'igual manera, ha explicat que incorporaran les peticions de la Federació d'Associacions de Veïns i altres entitats, que han instat el consistori al fet que, en aquestes regulacions, hi haja "protecció i cura específica de l'espai públic".

També ha apuntat que es tindrà en compte l'augment de la mobilitat de vianants en la ciutat, que segons un informe tècnic, ha crescut entre un 49 i un 52%. Per açò, ha apostat per "protegir el ben suprem" que és, al seu juí, l'espai públic.

De fet, ha considerat que València té "un avantatge", en conéixer ja les experiències d'altres ciutats. "Hem evitat problemes que s'han donat en altres ciutats d'Espanya i del món", ha assenyalat. Així mateix, ha destacat que caldrà especificar "què necessitats té la ciutat", a causa que existeixen altres servicis de mobilitat, com les motos de lloguer i servicis de mobilitat amb base fixa, entre d'altres.

Preguntat respecte a la possibilitat que s'establisca una taxa per a aquest tipus d'empreses, Grezzi ha apuntat que l'ordenança fiscal del passat any no la contempla, però ha indicat que podria considerar-se en un futur. No obstant açò, ha rebutjat concretar sobre aquest punt: "No avance res fins que no tinguem l'informe".