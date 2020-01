Kiko Rivera celebra por primera vez el cumpleaños de su hija Carlota junto a la pequeña

Las relaciones familiares siguen tensas para el clan de los Pantoja, y más tras el dardo envenenado que Kiko Rivera lanzó a su hermana Isa Pantoja en el plató Sálvame, donde acudió a defender y dar ánimos a su prima, Anabel Pantoja, que se había derrumbado en El tiempo de descuento al no sentir el apoyo de su familia. Pero, a pesar de que no fue su intención sacar el tema, no dudó en hablar sobre Isa Pantoja cuando le preguntaron por ella.

Sin embargo, parece que entre los tira y afloja entre platós que les caracterizan se ha abierto un pequeño paréntesis para disfrutar del cumpleaños de la pequeña Carlota, la segunda hija que Kiko Rivera tiene con la modelo Irene Rosales. Una pequeña que tiene encandilada a toda la familia por la gracia y el desparpajo heredado que demuestra y así lo confiesa su padre cuando se refiere a ella como "la artista de la familia".

Además, este segundo cumpleaños es muy especial ya que, en realidad, se trata del primero que pasará junto a sus padres. Tal y como se ha encargado de recordar el propio progenitor en las redes sociales con un emotivo mensaje: “Tal día como hoy nació mi princesa Carlota. Este es nuestro primer cumpleaños juntos, el año pasado nos pilló en GH!”, indica en su cuenta de Instagram con un post que ha encandilado a sus seguidores con el resto del entrañable mensaje: “¡La artista de la familia! Trajiste alegría y justo lo que necesitábamos para tener la felicidad completa. Feliz cumpleaños vida mía! Gracias por enseñarme cada día lo que es amar @irenerova24 que bien la hiciste cariño!”. Este emotiva publicación ya ha alcanzado los 38.900 likes.

Además, Kiko Rivera también compartió una imagen de la fiesta de cumpleaños de la pequeña Carlota en la que aparecen las dos hermanas, él y su pareja, Irene Rosales, para agradecer a su familia todo el amor que se profesan: ”¡La familia es donde la vida comienza y el amor nunca termina!”. Una publicación que sus seguidores han agradecido y de la que han querido participar con mucho cariño deseándoles feliz cumpleaños en familia y enviando bendiciones para todos los miembros que aparecen en la imagen.