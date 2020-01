Lo que cambia con el 'brexit': cómo viajar al Reino Unido sin problemas

Como nos cuenta Jacobo Alcutén, los británicos viven este viernes sus últimas horas como ciudadanos de la Unión Europea, antes de que a medianoche se consume el brexit y el Reino Unido rompa sus lazos con el Viejo Continente. Pero con brexit o sin él, los ingleses seguirán viniendo a España.

Y nosotros, ¿seguiremos viajando a Gran Bretaña, especialmente a Londres, con el mismo afán? Según una encuesta realizada por Rumbo, el 77% de los españoles afirma que viajará a Reino Unido con la misma frecuencia e incluso más tras el brexit. Pero un 29% reconoce estar preocupado por los cambios que se puedan producir.

Lo cierto es que se nos acumulan las dudas y no sabemos cómo afectará la nueva situación a nuestros viajes al reino de Isabel II. Rumbo ha hecho una lista de consejos a tener en cuenta cuando volemos a Reino Unido en la era que se inicia, la del postbrexit.

Pasaporte. En el caso de que haya acuerdo, se podrá viajar durante el periodo de transición (hasta 31 de diciembre de 2020) con el DNI o el pasaporte indistintamente, igual que antes. Si no hay acuerdo, será imprescindible el pasaporte vigente.

Visa. Aunque la Comisión Europea anunció en noviembre de 2018 la posibilidad de un acuerdo bilateral sobre la movilidad de los ciudadanos europeos y británicos sin necesidad de visa, lo mejor será consultar la página del ministerio de Asuntos Exteriores español antes de organizar el viaje.

Aerolíneas. Hasta final de año no cambia nada en los permisos de vuelo, de modo que las compañías aéreas podrán operar sin interrupciones sus rutas entre la Unión Europea y el Reino Unido.

Tarjetas de crédito. Lo más adecuado será consultar con el banco antes de viajar las políticas de uso en el extranjero por si hay costos adicionales después del brexit.

Tarjeta seguro de salud. No está clara aún la situación, pero el CEAM, que actualmente permite a cualquier ciudadano europeo acceder a los servicios médicos de cualquier país de la UE, no será válido al no pertenecer ya Reino Unido a la Unión.

Teléfono móvil. Después del día 31 de enero el uso de la telefonía móvil en el Reino Unido podría cambiar, pero algunos operadores ingleses han anunciado que continuarán dando el mismo servicio que se proporciona actualmente según las normas de la UE (roaming de datos, por ejemplo). De todos modos, lo mejor es consultar a nuestro operador antes de viajar.

Mascotas. Para viajar con mascota al Reino Unido hay una serie de condiciones que cumplir. El consejo es acudir al veterinario cuatro meses antes del viaje para consultarle los trámites necesarios. También la web de Turismo Británico incluye información sobre viajes con mascotas en el Reino Unido.

Duty free. No se sabe si la reducción de impuestos al adquirir ciertos productos cuando viajamos fuera de la UE se hará extensiva a Reino Unido como consecuencia del brexit. En la web de la Comisión Europea hay más información al respecto.