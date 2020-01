El ministro principal de Gibraltar garantiza que los trabajadores españoles "no van a perder su trabajo" por el Brexit

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha "garantizado" este viernes, en vísperas de que se haga efectivo el 'Brexit' que los trabajadores españoles "no van a perder su trabajo" y ha asegurado que "Gibraltar se va a asegurar que no hay ningún obstáculo en la frontera para el que quiera entrar, sea como trabajador transfronterizo, turista o para visitar a su familia".

"Aquí también hay lazos humanos y no seré partidario de nada que obstaculice ese paso transfronterizo que debe ser recíproco y sin fricciones ninguna", ha añadido en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, en la que también ha manifestado que "la cuestión es saber si, en estos once meses que quedan hasta final de año, se puede plasmar en un acuerdo para que no haya ninguna otra parte que obstaculice ese paso transfronterizo".

Asimismo, ha hecho referencia a las imágenes de los eurodiputados británicos despidiéndose en el Parlamento europeo, afirmando que "representa el fracaso de la clase política británica que representaba el permanecer en la UE y no conseguimos convencer a nuestros compañeros británicos". "Reino Unido y Europa son un más débiles hoy", ha añadido.

En cuanto a los memorandos firmados entre España y Reino Unido Picardo ha afirmado que "la obligación está clara, Gibraltar nunca falla a sus compromisos internacionales, en particular en materia de los derechos de los trabajadores". Además, tras asegurar que se han adelantado incluso a cumplir esos compromisos, como en el caso del tabaco, ha manifestado que igual que Gibraltar nunca falla, espera "que todas las partes lo hagan de esa manera".

Finalmente, en cuanto al futuro, el ministro principal de Gibraltar ha abogado por "mirar de una manera positiva" y ha apostado por "hablar de una relación fluida y positiva en el futuro". "España es miembro de la UE y es nuestro vecino. Vamos a mirar el futuro de una manera muy positiva desde Gibraltar", ha concluido.