Unanimitat per a adaptar els accessos en tot el Jardí del Túria

El ple municipal de l’Ajuntament de València va decidir aquest dijous habilitar accessos “plenament adaptats” per a persones majors i amb mobilitat reduïda en tots els trams del Jardí del Túria. Aquest acord es va adoptar després d'aprovar-se per unanimitat la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans (Cs) per a dur a terme aquesta actuació i donar una “solució” als “problemes d'accessibilitat” dels citats col·lectius a l'esmentada zona verda.

Així, es demana als tècnics l'”estudi de la ubicació d'accessos plenament adaptats, valorant les opcions més adequades a l'entorn i patrimoni en els diferents trams” i “intentant que tots ells tinguen com a mínim un accés plenament adaptat en cada marge”.

Un estudi elaborat per aquest grup apunta que el 72% dels accessos de l'antic llit no estan adaptats i que, dels 62 existents, només 11 estan adaptats i un parcialment. L'alcalde, Joan Ribó, va afirmar que el regidor de Cs Javier Copoví, impulsor de la iniciativa, “fa unes mocions que en general estem acceptant perquè pensem que són positives: busquen una ciutat més agradable i més saludable”.