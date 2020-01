Vox nega l'extermini nazi als homosexuals... i la web d'Auschwitz ho desmenteix: "Milers van ser assassinats"

Vox a València ha negat aquest dijous aprovar una declaració institucional pel 75 aniversari de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz. El partit ha argumentat que la seua decisió es deu al fet que creuen que en els camp d'extermini no va haver-hi persones que formaren part del col·lectiu LGTBI.

En declaracions als periodistes abans de la sessió, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha denunciat "que la ignorància" i "la intolerància" de Vox han impedit aprovar aquesta declaració institucional. Ha explicat que només aquest grup dels cinc que conformen la corporació municipal-Compromís, PSPV, PP, Cs i Vox- que "s'ha negat a recolzar aquesta iniciativa".

"L’ultradreta de Vox hui s'ha negat a votar una Declaració Institucional en el Ple de València en memòria i rebuig de l'Holocaust. El motiu? Segons ells, en els camps nazis no hi havia homosexuals", ha afegit en el seu compte de Twitter.

No obstant això, Ribó assegura que l’aprovaran en una moció. "Enfront del negacionisme, els demòcrates ho aprovarem com a moció", explica. A aquesta critica se suma el seu grup municipal Comprimiu, que ha qualificat la decisió de Vox d’"indignant i repugnant la seua LGTBIfobia".

Auschwitz ho desmenteix

En un comunicat de premsa, Vox ha explicat que rebutgen la declaració “per estar supeditada als lobbies LGTBI i islàmics”. “Els grups de l'Ajuntament han volgut incloure contingut ideològic referent al col·lectiu LGTBI o a l'islam en la declaració (sense incloure a víctimes catòliques), restant el valor i significat de l'Holocaust, que suposava la Solució Final contra els jueus”, argumenten després de la controvèrsia provocada per la seua negació.

No obstant això, la seua posició és desmentida per articles públics en la pàgina web d'Auschwitz on expliquen que "a l'Alemanya nazi no li va tremolar el pols a l'hora de perseguir i castigar l'homosexualitat durant el Tercer Reich".

"En la seua cerca de la 'perfecció de la raça ària', a l'Alemanya nazi no li va tremolar el pols a l'hora de perseguir i castigar l'homosexualitat durant el Tercer Reich. No en va, els nazis creien que els homosexuals eren homes febles i efeminats sense capacitat per a lluitar per la nació i que, a més, no ajudarien a augmentar la taxa de natalitat alemanya", expliquen.

Afigen que encara que no existisquen estadístiques, "aquests foren especialment vilipendiats i castigats". "De les 400.000 persones registrades oficialment a Auschwitz, només 75 van rebre triangles roses. No obstant això, es compten per milers els homes i dones homosexuals que van ser assassinats durant el Tercer Reich", conclouen.