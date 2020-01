Trancas y Barrancas hacen en 'El hormiguero' un guiño inesperado a 'La isla de las tentaciones'

El hormiguero cerró la semana con la visita de Verónica Sánchez e Irene Arcos, las protagonistas (junto a Álvaro Morte) de la serie El Embarcadero, que estrena su segunda y última temporada en Movistar +.

Aprovechando la temática de la serie, donde se abordan temas como el poliamor o las relaciones amorosas a tres bandas, Pablo Motos les preguntó a sus invitadas: "¿Creéis que una persona puede estar enamorada de dos personas? No digo que te guste o te atraiga sexualmente".

"Por poder, supongo que sí. Es mucho trabajo, ¿no?", comentó Sánchez. Mientras que Arcos respondió que "hay que organizarse bien". En ese momento, Trancas y Barrancas hicieron aparición para colaborar con la entrevista a las actrices.

Trancas las preguntó: "¿Os habéis enamorado de dos personas a la vez?". Arcos le contestó que "a mí no me ha pasado. Me he desamorado de una persona y me he enamorado de otra. A la vez dos personas, personalmente no".

Y añadió que "nunca he tenido dos relaciones como cuenta la historia de El embarcadero, donde el protagonista está igualmente enamorado de las dos".

Entonces, Barrancas señaló que "puedo comprender que una persona se enamore de dos a la vez, mira a Estefanía [haciendo un guiño a la participante del reality de CuatroLa isla de las tentaciones]", comentario que arrancó las risas del público mientras Trancas gritaba el ya mítico "Estefaníaaaaaaa" y Motos les decía a las hormigas: "Anda, callad".