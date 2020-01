Luces, pirotecnia... y lágrimas para culminar el 'brexit' esta medianoche

Los británicos viven este viernes sus últimas horas como ciudadanos de la Unión Europea (UE) antes de que a medianoche se consume el brexity el Reino Unido rompa definitivamente sus lazos con Bruselas.

Tres años y medio después de que los euroescépticos ganaran el referéndum sobre la salida de su país de la UE por un ajustadísimo margen (51,9%), ha llegado la hora de la verdad y el divorcio se materializará cuando el reloj marque esta noche las 00.00 horas.

Como si de una celebración de Nochevieja se tratara, Londres prepara numerosas actos para conmemorar esta fecha, sin duda histórica para el Reino Unido y también para Europa.

Así, poco antes de las 23.00 horas en la capital británica –medianoche en el continente europeo– los ladrillos negros de Downing Street, sede del Gobierno, se iluminarán con un reloj que marcará una cuenta atrás hasta que se consume el brexit, momento al que seguirá un espectáculo de luces.

En las inmediaciones, los edificios gubernamentales de Whitehall relucirán con los colores rojo, blanco y azul de la Union Jack, bandera que también engalanará algunas de las principales arterias de la ciudad, así como la plaza del Parlamento.

En esta plaza, situada frente al Big Ben, el grupo euroescéptico Leave Means Leave (salir quiere decir salir), respaldado por el político Nigel Farage, ha organizado una gran fiesta con fuegos artificiales que espera reunir a 10.000 personas.

Los probrexiters no podrán, sin embargo, escuchar el repique de las campanas del Big Ben tal y como pretendían, pues lleva en obras desde 2017 y ponerlas en funcionamiento suponía un coste de más de medio millón de euros, que el Gobierno británico ha desestimado.

Boris Johnson se dirigirá a la nación

El primer ministro, Boris Johnson, sí dará un discurso televisado a la nación para reflejar sus planes de descentralizar la economía tras un Consejo de Ministros extraordinario en el norte de Inglaterra, un guiño a una región mucho más partidaria del brexit que la proeuropea Londres. Además, se pondrá en circulación una moneda conmemorativa de 50 peniques.

Pero no todo serán celebraciones en el Reino Unido. En Irlanda del Norte y Escocia, territorios donde ganaron los partidarios de permanecer en la UE, no se espera ninguna fiesta. Es más, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ya ha dicho que no retirará la bandera comunitaria del parlamento de Edimburgo.

Y en Londres, algunas organizaciones proeuropeas han organizado diferentes actos, como una vigilia frente a la sede de la Comisión Europea en la capital británica.

Despedida sobria en Bruselas

Tampoco habrá fiesta en Bruselas, que por primera vez desde la firma del Tratado de Roma, germen de la UE en 1957, asiste a la despedida de un socio.

En la capital europea quieren un adiós sobrio, aunque la Grand Place se iluminará con los colores de la bandera británica y el famoso Manneken Pis lucirá un traje típico inglés.

Institucionalmente, los tres presidentes de la UE (Comisión, Consejo y Parlamento) ofrecerán un discurso de despedida a los británicos y se procederá a arriar la Union Jack de todos los edificios gubernamentales.

Farage y los eurófobos también preparan un acto para simular su última salida del Parlamento Europeo antes de poner rumbo a Londres.

Adiós simbólico hasta 2021

Aunque el brexit se materializa este viernes, el único efecto tangible es que Londres dejará las instituciones comunitarias ya que ahora comienza un periodo de transición que durará hasta el 31 de diciembre de 2020 y durante el cual el país seguirá aplicando las normas comunitarias.

Eso se traduce en que los ciudadanos españoles, tanto residentes en el Reino Unido como turistas, apenas notarán ningún cambio.

Así, durante todo 2020 los españoles podrán viajar al Reino Unido con DNI y sin pasaporte, utilizar el móvil con las mismas condiciones de roaming o utilizar allí el carnet de conducir español.

Tampoco habrá barreras comerciales para las empresas exportadoras o importadoras, la flota europea podrá seguir faenando en aguas británicas y Reino Unido seguirá participando en el programa Erasmus+ hasta el 31 de diciembre de 2020.