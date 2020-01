Puente considera que si en León "no saben lo que necesitan para el futuro", lo que hacen es "fundamentalmente, quejarse"

Así lo ha señalado Puente en declaraciones, recogidas por Europa Press, en el programa Mediodía Cope de Valladolid, en las que al ser preguntado por la constitución de esta mesa ha recalcado que "les compete a ellos", en relación a los políticos de León.

"Si en León no saben a estas alturas lo que necesitan para su futuro, uno llega a la conclusión de que, fundamentalmente, lo que hacen es quejarse, no plantean alternativas", ha aseverado el primer edil vallisoletano a su paso por Mediodía COPE Valladolid. "Pero no plantean alternativas", ha rematado.

Por su parte, Puente ha afirmado que tiene "claro" el futuro de Valladolid. "Todos los días tengo propuestas e ideas, me voy al Ministerio", ha relatado antes de subrayar que sabe lo que quiere para la ciudad y para su futuro. "Otra cosa es que lo consiga, pero lo lucho", ha matizado.

En todo caso, y pese a considerar que el futuro de los leoneses "les compete a ellos", el edil 'socialista' ve "bien" la convocatoria de una Mesa "si no se les ocurren soluciones para los problemas que tienen en su tierra", de modo que ha añadido que "cuando se aclaren, que digan lo que necesitan".