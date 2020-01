La falta de suport de Vox frustra una declaració institucional de l'Ajuntament de València sobre Auschwitz

Així ho ha explicat abans de començar la sessió plenària l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, que ha censurat, en declaracions als mitjans de comunicació, que hi haja hagut "un grup", Vox, dels cinc que conformen la corporació municipal -Compromís, PSPV, PP, Cs i Vox- que "s'ha negat a donar el seu suport a aquesta iniciativa".

"Se n'anava a presentar una iniciativa, que pensàvem que anava a ser una declaració institucional, però hi ha hagut un grup, Vox, que s'ha negat a firmar-la", ha lamentat el primer edil. Ha explicat que aquesta proposta es plantejava en el ple "pel 75 aniversari de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz, on van matar 1,2 milions de persones".

Joan Ribó ha manifestat, respecte al rebuig de Vox, que "a vegades la ignorància es converteix en intolerància" i ha considerat que "aquest és un cas claríssim d'ignorància i, pel seu lloc, d'intolerància".

L'alcalde ha comentat que Vox "diu que no és cert que allí hi havia persones que estaven detingudes per la seua condició LGTBi" i ha assenyalat que els membres d'aquesta formació "s'haurien de llegir la història".

"El triangle rosa de moltes organitzacions de defensa dels Drets Humans i LGTBi prové de la simbologia que usaven els nazis en els camps de concentració per a assenyalar els homosexuals. Als qui tenien un comportament sexual diferenciat respecte als heterosexuals, els qualificaven així", ha exposat Ribó.

La moció, que han defès en el ple els regidors de l'equip de govern, Ramón Vilar -viceportaveu del PSPV- i Luisa Notario -Compromís-, ha tirat endavant amb els vots a favor de l'executiu local -Compromís i PSPV- i els de PP i Cs i ha comptat amb el rebuig de Vox.

El consistori pretén amb aquesta iniciativa done suport i reconega les víctimes i supervivents de l'holocaust i ratificar la defensa dels Drets Humans i els valors democràtics, com arreplega el text de la moció.

La iniciativa assenyala que aquest 75 aniversari "posa el món davant de l'espill del que és capaç de perpetrar l'ésser humà quan es deixen brollar les llavors de la malvolença i el rancor" i fa una crida "a homenatjar els últims supervivents de les camps nazis", que recorden "la importància d'evitar que caiguen en l'oblit ni les seues històries, ni les de cap represaliat pel terror en qualsevol part del món".

"DILUÏA EL SIGNIFICAT"

El grup municipal de Vox ha emès un comunicat respecte a aquest punt del ple en el qual explica que s'ha negat a firmar la iniciativa sobre el 75 aniversari de l'alliberament d'Auschwitz perquè "diluïa el significat propi de l'Holocaust Jueu, basat únicament en l'antisemitisme".

"Els grups de l'Ajuntament han volgut incloure contingut ideològic referent al col·lectiu LGTBi o a l'Islam en la declaració -sense incloure víctimes catòliques-, restant el valor i significat de l'Holocaust, que suposava la Solució Final contra els Jueus", ha plantejat aquesta formació.

Així mateix, ha assenyalat que aquest dijous era "un dia per a commemorar l'Holocaust, res més" i ha criticat que "l'Ajuntament de València ha aprofitat per a introduir altres qüestions en la declaració institucional que res tenien a veure amb l'Holocaust".

Vox ha manifestat que per açò els seus dos regidors no han "pogut firmar" i ha dit que si ho hagueren fet estarien "faltant al respecte al poble jueu". "Vox defèn totes les persones siguen del sexe, raça, religió que siguen, sense fer distincions, però no ens plegarem davant els lobbies i grups de pressió", ha subratllat aquest grup municipal.

DEBAT DE LA MOCIÓ

La moció que s'ha aprovat en el ple recorda que "enguany s'ha commemorat el 75 aniversari de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz, una data que recorda l'holocaust que va suposar l'assassinat deliberat de milions de persones, a compte del terror i totalitarisme nazi, l'únic delicte dels quals era la seua ètnia, la seua orientació sexual o la seua defensa de la democràcia, com va ser el cas dels milers de republicans espanyols.

Durant el debat, Luisa Notario ha criticat que no haja sigut declaració institucional perquè els edils de Vox "diuen que els homosexuals no van estar en els camps de concentració, un fet que és una realitat inqüestionable i documentada". "Negar-ho és un insult a persones com jo, dona, lesbiana i activista", ha subratllat l'edil, que ha dit als representants de Vox que "està clar que les persones LGTBi els molestem".