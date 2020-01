El Pleno de Benalmádena aprueba el primer plan de igualdad del Ayuntamiento

"Se trata de un Plan de Igualdad para el personal empleado del Ayuntamiento y las empresas municipales", ha explicado la concejala Irene Díaz, quien ha indicado que estos instrumentos "nacen para garantizar los mismos derechos a hombres y mujeres y que sean así tratados con el mismo respeto".

Al respecto, ha defendido que se pretende "alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminar de una vez por todas la discriminación por razón de sexo, y evitar cualquier obstáculo que impida o dificulte la igualdad efectiva entre hombres y mujeres".

"Cualquier empresa o administración pública que cuenta en su plantilla con más de 150 trabajadores y trabajadoras está obligado por ley a disponer de un plan de igualdad", ha recordado la concejala.

Díaz ha señalado que el desarrollo del Plan de igualdad que se ha aprobado comenzó en 2017. "Todas las medidas que propone nacen tras la realización de un diagnóstico de la situación del Ayuntamiento, y con el objetivo de alcanzar en esta administración local la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación por razón de sexo", ha apuntado.

Así, contempla el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

En el plan se establecen los objetivos concretos a alcanzar, medidas, prácticas, seguimiento y evaluación de los fines fijados. Se aplicará en todas las áreas del Ayuntamiento y empresas municipales y contempla medidas como facilitar la sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dirigida a la Corporación, la Comisión de Igualdad y al personal trabajador mediante la formación.

Esta iniciativa ha contado con la abstención del PP y los votos en contra de Vox. El alcalde y concejal de Igualdad, Víctor Navas, ha lamentado que el Plan de Igualdad no haya tenido el apoyo unánime de todos los partidos con representación en la corporación.

"Hace tan sólo unos años habría resultado impensable que una iniciativa para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito de la Administración local no contase con el apoyo de todas las fuerzas políticas", ha indicado.

Al respecto, ha lamentado que "la irrupción de la ultraderecha en las instituciones ha provocado un retroceso de décadas en el debate sobre estas cuestiones, con el silencio y la complicidad del PP, preocupado por no molestar a su socio de gobierno en la Junta de Andalucía".

ESTUDIA UNA BAJADA DEL ICIO

Por otro lado, al hilo del debate sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) generado en el pleno y de la propuesta lanzada por el grupo de Ciudadanos de centrar el foco en una rebaja de las tasas e impuestos de obras menores, la concejala de Urbanismo, María Isabel Ruiz, ha anunciado que el equipo de gobierno está estudiando una bajada de dicho impuesto y de la tasa de licencias de obras menores.

"Desde la Delegación de Urbanismo llevamos meses trabajando en la modificación de la ordenanza fiscal sobre las tasas e impuestos relacionados con esta área, y estamos abiertos a que todos los grupos con representación en el pleno aporten ideas y medidas a este respecto", ha explicado Ruiz.

Ha indicado que la puesta en marcha de esta medida "supondría de facto una bajada de impuestos para las clases medias de Benalmádena", al tiempo que ha apuntado que "al bajar las tasas para licencias de obras menores brindamos una mayor facilidad a los propietarios de viviendas para que acometan pequeñas obras para mejorar aspectos como el aislamiento, la sostenibilidad o eficiencia energética de sus propiedades, además de dinamizar el sector de los profesionales de las reformas".

La concejala también ha adelantado que el equipo de gobierno valora eximir del pago del ICIO a aquellas comunidades de propietarios de inmuebles con un número determinado de años de antigüedad que carezcan de ascensor.

En este sentido, la edil ha manifestado que pedirán a la Junta de Andalucía "que vuelvan a habilitar la línea de financiación para la instalación de ascensores que siempre ha existido en nuestra comunidad autónoma".

"Al contrario que el PP, este equipo de gobierno no está de acuerdo en aplicar una rebaja discrecional sobre el ICIO de todas las obras, sino sobre unos determinados segmentos de la población ya que no apostamos por favorecer un crecimiento descontrolado del mercado inmobiliario: aún seguimos pagando las consecuencias del anterior boom urbanístico", ha dicho, matizando que Benalmádena "no se encuentra entre los municipios con el ICIO más alto".

Por otro lado, el pleno ha aprobado también una moción de IU en defensa de una sanidad de calidad para los malagueños, en la que se propone instar a la Junta a poner en funcionamiento el 100 por cien de las camas hospitalarias públicas de la provincia y realizar las inversiones necesarias para mejorar las infraestructuras sanitarias.

Además se pide también cubrir las ausencias por bajas, vacaciones, y permisos reglamentarios, recuperar la pérdida de empleo sanitario público, blindar la sanidad pública con una inversión mínima del siete por ciento sobre el PIB, y cumplir con los compromisos de mejora adquiridos con el HAR de Benalmádena.